Ingnäs: "Då tappar du halva din årsavkastning"

Myten om framgångsrika traders

Trots de uppenbara riskerna florerar rapporter på sociala medier från personer som skryter om lyckade affärer i volatila tider. Ingnäs ger inte mycket för den bilden och betonar att tur ofta förväxlas med skicklighet i korta tidsperspektiv.

”Du kan ha tur och träffa rätt ett par gånger, men över längre tid är det ingen som kan gissa rätt på det här. Risken att missa de stora uppgångarna är alldeles för stor i förhållande till den lilla chansen att pricka rätt någon gång.”

Freden kan redan vara inprisad

Ett vanligt misstag är att vänta på en definitiv nyhet, till exempel ett officiellt slut på ett krig, innan man går in på börsen igen. Men marknaden fungerar ofta efter principen ”buy on rumors, sell on news”.

”När börsen bedömer att det blir fred sammanfaller det inte alltid med när det faktiskt är fred i verkligheten. Ofta är den positiva utvecklingen redan uttagen i kursen när nyheten väl bekräftas.”

163 år av facit

Istället för att försöka överlista marknaden bör sparare luta sig mot historiken. Den svenska börshistorien sträcker sig 163 år tillbaka och visar en genomsnittlig uppgång på 7 procent per år. Ingnäs råd är därför enkelt: våga tro på börsen om du har ett långsiktigt perspektiv.

”Om du inte behöver pengarna här och nu ska du våga ligga kvar. Då kommer du hänga med i de stora uppgångarna på sikt.”

Framöver lär marknaden fortsätta att vara nyhetsdriven, vilket innebär att den uthållige spararen som undviker kortsiktiga chansningar står bäst rustad.