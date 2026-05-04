Ingnäs: "Då tappar du halva din årsavkastning"

Många småsparare lockas i dag att försöka tajma börsens kraftiga svängningar, drivna av rubriker om krig och fredsförhandlingar.
Men David Ingnäs, ekonomiskribent på Dagens PS, utfärdar en skarp varning för strategin. Risken är stor att man hamnar helt fel när marknaden studsar på oförutsägbara nyheter.
Den största faran med att försöka tajma marknaden är inte nödvändigtvis att man köper vid fel tillfälle, utan att man missar de snabba återhämtningarna. Ingnäs pekar på studier från JP Morgan som belyser allvaret i att sitta på sidlinjen.
”Om du missar de tio bästa börsdagarna på ett år, då tappar du halva din totala årsavkastning. Missar du de tjugo bästa är hela årsavkastningen förmodligen borta”, förklarar Ingnäs.
Marknadens rörelser styrs just nu av faktorer som är omöjliga att förutse, från tweets till diplomatiska utspel mellan stormakter som USA och Iran. Att tro att man som privatsparare kan navigera rätt i detta brus är en farlig illusion.
”Det är helt oförutsägbara faktorer. Vi vet alla att USA:s president är oförutsägbar, likaså iranska revolutionsgardet. Det är ett krig med många parter involverade och just nu är börsen extremt kopplad till det”, säger Ingnäs.
Trots de uppenbara riskerna florerar rapporter på sociala medier från personer som skryter om lyckade affärer i volatila tider. Ingnäs ger inte mycket för den bilden och betonar att tur ofta förväxlas med skicklighet i korta tidsperspektiv.
”Du kan ha tur och träffa rätt ett par gånger, men över längre tid är det ingen som kan gissa rätt på det här. Risken att missa de stora uppgångarna är alldeles för stor i förhållande till den lilla chansen att pricka rätt någon gång.”
Ett vanligt misstag är att vänta på en definitiv nyhet, till exempel ett officiellt slut på ett krig, innan man går in på börsen igen. Men marknaden fungerar ofta efter principen ”buy on rumors, sell on news”.
”När börsen bedömer att det blir fred sammanfaller det inte alltid med när det faktiskt är fred i verkligheten. Ofta är den positiva utvecklingen redan uttagen i kursen när nyheten väl bekräftas.”
Istället för att försöka överlista marknaden bör sparare luta sig mot historiken. Den svenska börshistorien sträcker sig 163 år tillbaka och visar en genomsnittlig uppgång på 7 procent per år. Ingnäs råd är därför enkelt: våga tro på börsen om du har ett långsiktigt perspektiv.
”Om du inte behöver pengarna här och nu ska du våga ligga kvar. Då kommer du hänga med i de stora uppgångarna på sikt.”
Framöver lär marknaden fortsätta att vara nyhetsdriven, vilket innebär att den uthållige spararen som undviker kortsiktiga chansningar står bäst rustad.
