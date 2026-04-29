Blockaden i Hormuzsundet får flera centralasiatiska länder att söka nya transportvägar för råvaror som olja och gas. Nu lyfts Afghanistan fram som ett möjligt transitland, men säkerhetsläget gör planerna osäkra.
Ny rutt runt Hormuz – Afghanistan öppnar för ny väg
Flera centralasiatiska länder vill minska sitt beroende av Hormuzsundet som visat sig vara sårbart, inte bara nu utan också historiskt.
En möjlighet som ses över är att transportera olja och gas landvägen till hamnar vid Arabiska havet.
I den diskussionen lyfts Afghanistan fram som en möjlig del av en framtida rutt, enligt en genomgång från Eurasianet som publicerats av OilPrice.
Säkerhetsläget bromsar utvecklingen
Men Afghanistan är sedan en lång tid tillbaka ett osäkert land. Talibanernas styre och den pågående konflikten med Pakistan gör det svårt att bygga och skydda stora projekt som pipelines och järnvägar.
Därför bedömer flera experter att Afghanistan inte är ett pålitligt land att leda transporter genom.
Uzbekistan och Turkmenistan driver på
Planerna på att använda Afghanistan som transitland passar in i de bredare målen inom S7 plus, ett regionalt samarbete som går ut på att stärka handeln och förbättra förbindelserna i Centralasien.
Trots riskerna fortsätter Uzbekistan och Turkmenistan att arbeta för att integrera Afghanistan i regional handel. Uzbekistan handlar redan för omkring 1,5 miljarder dollar med Afghanistan.
Planerna på en transafghansk gasledning från Turkmenistan mot Pakistan och Indien lever vidare, men utvecklingen går långsamt.
Vision snarare än verklighet
De flesta experter menar att en fungerande transitkorridor via Afghanistan ligger långt fram i tiden.
Den fortsatta konflikten med Pakistan, bristen på fungerande institutioner och de stora säkerhetsriskerna gör att planerna än så länge är mer vision än verklighet.
Samtidigt växer de ekonomiska drivkrafterna, vilket gör att frågan inte försvinner.
