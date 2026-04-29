Ny rutt runt Hormuz – Afghanistan öppnar för ny väg

Flera centralasiatiska länder vill minska sitt beroende av Hormuzsundet som visat sig vara sårbart, inte bara nu utan också historiskt.

En möjlighet som ses över är att transportera olja och gas landvägen till hamnar vid Arabiska havet.



I den diskussionen lyfts Afghanistan fram som en möjlig del av en framtida rutt, enligt en genomgång från Eurasianet som publicerats av OilPrice.

Säkerhetsläget bromsar utvecklingen

Men Afghanistan är sedan en lång tid tillbaka ett osäkert land. Talibanernas styre och den pågående konflikten med Pakistan gör det svårt att bygga och skydda stora projekt som pipelines och järnvägar.



Därför bedömer flera experter att Afghanistan inte är ett pålitligt land att leda transporter genom.

