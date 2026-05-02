Svensk BNP studsar uppåt

”Aktiviteten i svensk ekonomi ökade i mars efter nedgångar i januari och februari och ligger nu återigen tillbaka vid en nivå liknande den i slutet av förra året”, säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB i en kommentar.

Sett i ett årstakt-perspektiv var kalenderkorrigerad BNP i mars 2,5 procent högre än i samma månad föregående år.

Svagt kvartal trots marsrallyt

Trots marsuppgången visade det första kvartalet som helhet en BNP-nedgång på 0,2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2024, säsongsrensat. Jämfört med första kvartalet 2025 var BNP 1,6 procent högre.

Bakgrunden till den svaga kvartalsutvecklingen är att januari och februari präglades av mycket begränsad tillväxt.

Tidigare visade SCB:s BNP-indikator för februari ingen förändring alls jämfört med januari.

ANNONS

”Den ekonomiska utvecklingen i februari var i stort sett oförändrad jämfört med januari, med små rörelser i flera stora aggregat”, konstaterade SCB:s nationalekonom Asuman Erenel i samband med februarisiffrorna.