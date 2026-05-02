Sveriges BNP ökade med 1,9 procent i mars, säsongsrensat jämfört med föregående månad, enligt SCB:s BNP-indikator. Det är en tydlig vändning efter en svag inledning på året.
Svensk BNP studsar uppåt
”Aktiviteten i svensk ekonomi ökade i mars efter nedgångar i januari och februari och ligger nu återigen tillbaka vid en nivå liknande den i slutet av förra året”, säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB i en kommentar.
Sett i ett årstakt-perspektiv var kalenderkorrigerad BNP i mars 2,5 procent högre än i samma månad föregående år.
Svagt kvartal trots marsrallyt
Trots marsuppgången visade det första kvartalet som helhet en BNP-nedgång på 0,2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2024, säsongsrensat. Jämfört med första kvartalet 2025 var BNP 1,6 procent högre.
Bakgrunden till den svaga kvartalsutvecklingen är att januari och februari präglades av mycket begränsad tillväxt.
Tidigare visade SCB:s BNP-indikator för februari ingen förändring alls jämfört med januari.
”Den ekonomiska utvecklingen i februari var i stort sett oförändrad jämfört med januari, med små rörelser i flera stora aggregat”, konstaterade SCB:s nationalekonom Asuman Erenel i samband med februarisiffrorna.
Konsumtionen en broms
SCB:s kortperiodiska statistik visade att både tjänstesektorns omsättning och hushållens konsumtion ökade i mycket låg takt under årets inledande månader.
Flera centrala delar av ekonomin utvecklades alltså svagt parallellt, utan tydliga uppgångar i någon enskild sektor.
Marsuppgången ger ändå viss optimism inför den fortsatta utvecklingen.
Huruvida vändningen håller i sig återstår att se, de mer heltäckande nationalräkenskaperna publiceras senare under våren och ger en fullständigare bild av det ekonomiska läget.
SCB:s BNP-indikator baseras på ett mer begränsat och preliminärt underlag än de ordinarie nationalräkenskaperna, och månadsutfallen klassificeras som statistik under uppbyggnad.