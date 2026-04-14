Irans "skuggflotta" håller oljan vid liv – nu hotas den

Sedan kriget bröt ut har Irans så kallade ”mörka flotta” spelat en central roll för att upprätthålla oljeleveranserna till Asien.

Enligt France24, som analyserat data från råvarubolaget Kpler, exporterade Iran i genomsnitt omkring 1,8 miljoner fat råolja per dag till sjöss sedan början av mars, något över genomsnittet för hela 2025 på cirka 1,7 miljoner fat per dag.

Av de 58 oljetankers som passerade Hormuzsundet mellan den 1 mars och den 12 april kom nära 80 procent från iranska hamnar eller seglade under iransk flagg.

Iranska fartyg rör sig relativt ostört

Analytikern Cyril Widdershoven vid Blue Water Strategy beskriver på OilPrice.com hur systemet fungerar i praktiken.

Medan konventionell sjöfart genom Hormuzsundet kollapsat med över 90 procent jämfört med normala nivåer, fortsätter iranska fartyg att röra sig relativt ostört.

Sundet är inte stängt, utan iranskt-kontrollerat, menar han. Irans export har enligt uppskattningar legat kvar på förkrigsliknande nivåer kring 1,5 till 1,7 miljoner fat per dag.

Fartyg manipulerar eller stänger av sina AIS-signaler, byter last till havs och opererar under oklara ägarstrukturer och falska flagg, i många fall länder utan kust, som Malawi och Botswana.

Enligt konsulten David Tannenbaum vid Blackstone Compliance Services gav Trump-administrationens sanktionslättnader i konfliktens inledningsskede den mörka flottan ett oväntat lyft, säger han till France24.

Det iranska råoljepriset gick från att handlas med 40 procents rabatt till en premie på 10 procent, uppskattar han.