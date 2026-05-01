Ekonomer ser stabilare ekonomi än regeringen beskriver

Regeringen har på kort tid skruvat upp retoriken kring inflation, tillväxt och räntor. Förra veckan målades ett betydligt mörkare läge upp än vad flera ekonomer anser är motiverat.

Nordeas chefsekonom Annika Winsth säger att ”det kan finnas politik i det”och kopplar retoriken till att Sverige går till val i september.

Samtidigt betonar hon att det ekonomiska läget är allvarligt i sak, och att just därför bör kommunikationen vara saklig och inte färgas av politik.

Läs mer: Landet lämnar Opec – historiskt bakslag för oljekartellen – Realtid

Ekonomerna ser ett stabilare läge på hemmaplan

Flera indikatorer visar på ett stabilt läge i svensk ekonomi. BNP steg nära 2 procent i mars och KI‑barometern ligger strax under normalläge, rapporterar Ekonomikanalen.

Danske Banks chefsekonom Susanne Spector konstaterar att den svaga starten på året till stor del berodde på tillfälliga faktorer.

”Mars ser stark ut, men framför allt korrigerar den för en svag inledning,” säger hon.

Winsth gör samma bedömning. Hon räknar med en tillväxt runt 2 procent i år och en inflation nära målet.

”Det är ett ganska normalt konjunkturläge,” säger hon.

Läs mer: Lagarde varnar för utdragen inflation i eurozonen – Realtid