Rabatterna ökar, lagren svämmar över och Kinas privata raffinaderier är nära kapacitetstaket. Nu pressas priserna på sanktionsbelagd olja till nivåer som hotar Kremls krigsfinansiering.
Kampen om oljan: Kina pressar Ryssland och Iran
Ryssland och Iran erbjuder allt djupare rabatter på sin råolja i en intensifierad kamp om kinesiska köpare.
Bakgrunden är att Indien dragit ned sina inköp av rysk olja kraftigt. Det tvingar överskottsvolymer österut mot en redan mättad kinesisk marknad.
Enligt en analys från Rystad Energy kan Indiens import från Ryssland falla med 40 procent från januarinivåerna, till omkring 600 000 fat per dag. Det skriver Bloomberg.
De undanträngda volymerna hamnar nu i direkt konkurrens med iranska leveranser som historiskt dominerat bland Kinas privata raffinaderier.
Rabatterna vidgas
Rysslands Urals-olja säljs för närvarande till cirka 12 dollar under ICE Brent, jämfört med 10 dollar i rabatt förra månaden. Irans Light-olja handlas med upp till 11 dollar i rabatt mot världsmarknadspriset, upp från 8–9 dollar i december.
Trenden med fallande ryska oljepriser har pågått länge. Redan i december 2025 sjönk priset på Urals-olja till den lägsta nivån sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina, skrev Dagens PS då.
De kinesiska privata raffinaderierna, ofta kallade ”teapots”, har fungerat som oljemarknaden ventil genom att ta emot fat som andra avvisat.
Men deras kapacitet är begränsad, de står för ungefär en fjärdedel av landets raffinaderikapacitet och styrs dessutom av statliga importkvoter.
”Kinas privata raffinaderier kan inte ta emot mycket mer då deras kapacitet troligen är maxad”, säger Jianan Sun, analytiker på Energy Aspects, till Bloomberg.
Ryssland tar marknadsandelar
Siffrorna visar att Ryssland just nu vinner priskampen.
Leveranser av rysk olja till kinesiska hamnar steg till 2,09 miljoner fat per dag under de första 18 dagarna i februari – en ökning med cirka 20 procent från januari och nästan 50 procent från december, enligt Bloomberg-data.
Irans export till Kina har under samma period sjunkit till omkring 1,2 miljoner fat per dag, en minskning med 12 procent jämfört med förra året, enligt analysföretaget Kpler.
Samtidigt växer de flytande lagren. Kpler uppskattar att nästan 48 miljoner fat iransk olja nu befinner sig till sjöss, upp från 33 miljoner i början av februari.
Ytterligare 9,5 miljoner fat rysk olja ligger i asiatiska vatten, skriver Bloomberg.
Kinas lagerstrategi dämpar fallet
En faktor som hittills förhindrat ett ännu kraftigare prisfall är Kinas massiva lageruppbyggnad.
Kina accelererade bunkringstakten till 2,67 miljoner fat per dag i december 2025, den högsta nivån för en enskild månad sedan pandemin 2020.
Kinas statliga oljebolag planerar att bygga ut lagringskapaciteten med minst 169 miljoner fat under 2025–2026, och analysföretaget Kpler bedömer att landet kan fungera som marknadens stötdämpare även under innevarande år.
Geopolitisk osäkerhet
Rysk olja anses medföra lägre risk för kinesiska köpare tack vare förhoppningar om ett potentiellt eldupphör i Ukraina. Det enligt Lin Ye, vice president för oljemarknader på Rystad Energy.
Iran befinner sig i ett mer utsatt läge, en eventuell amerikansk attack skulle kunna slå ut oljeanläggningar eller störa transporten genom Hormuzsundet.
För Kreml innebär de allt djupare rabatterna ändå ett allvarligt problem.
Minskade intäkter slår direkt mot finansieringen av krigsinsatsen i Ukraina, och priserna kan fortsätta pressas nedåt så länge konkurrensen om Kinas begränsade importutrymme består.