Kampen om oljan: Kina pressar Ryssland och Iran

Ryssland och Iran erbjuder allt djupare rabatter på sin råolja i en intensifierad kamp om kinesiska köpare.

Bakgrunden är att Indien dragit ned sina inköp av rysk olja kraftigt. Det tvingar överskottsvolymer österut mot en redan mättad kinesisk marknad.

Enligt en analys från Rystad Energy kan Indiens import från Ryssland falla med 40 procent från januarinivåerna, till omkring 600 000 fat per dag. Det skriver Bloomberg.

De undanträngda volymerna hamnar nu i direkt konkurrens med iranska leveranser som historiskt dominerat bland Kinas privata raffinaderier.

Rabatterna vidgas

Rysslands Urals-olja säljs för närvarande till cirka 12 dollar under ICE Brent, jämfört med 10 dollar i rabatt förra månaden. Irans Light-olja handlas med upp till 11 dollar i rabatt mot världsmarknadspriset, upp från 8–9 dollar i december.

Trenden med fallande ryska oljepriser har pågått länge. Redan i december 2025 sjönk priset på Urals-olja till den lägsta nivån sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina, skrev Dagens PS då.

De kinesiska privata raffinaderierna, ofta kallade ”teapots”, har fungerat som oljemarknaden ventil genom att ta emot fat som andra avvisat.

Men deras kapacitet är begränsad, de står för ungefär en fjärdedel av landets raffinaderikapacitet och styrs dessutom av statliga importkvoter.

”Kinas privata raffinaderier kan inte ta emot mycket mer då deras kapacitet troligen är maxad”, säger Jianan Sun, analytiker på Energy Aspects, till Bloomberg.