Oljejättar tjänar miljarder på Irankriget

BP:s vinst mer än fördubblades under årets första kvartal jämfört med samma period förra året. Energijätten redovisar ett resultat på 3,2 miljarder dollar, långt över analytikernas förväntningar och mer än dubbelt så högt som de 1,38 miljarder som rapporterades för ett år sedan, enligt BBC.

Det är BP:s första kvartalsresultat sedan Irankriget bröt ut den 28 februari, och bolaget uppger att handelsverksamheten levererat ett ”exceptionellt” resultat.

Vinsten i divisionen för handel med oljeprodukter steg till 2,5 miljarder dollar, jämfört med blott 103 miljoner under motsvarande kvartal 2024.

Irankriget har fört med sig kraftigt stigande oljepriser sedan Hormuzsundet, som normalt hanterar omkring 20 procent av världens olje- och gasflöden, i praktiken stängts av.

Brent-oljan handlas nu kring 110 dollar per fat, att jämföra med ungefär 73 dollar innan kriget bröt ut.

Branschen på väg mot 94 miljarder dollar i vinst

BP är inte ensamma om rekordresultaten.

Enligt en analys från Oxfam International, refererad av CNN, väntas sex av världens största fossilbolag, Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, Exxon och TotalEnergies, tillsammans generera vinster på nära 94 miljarder dollar under 2026, motsvarande nästan 3 000 dollar i vinst per sekund.

Det innebär en ökning med drygt 37 miljoner dollar per dag jämfört med bolagens samlade vinster under 2025, skriver.

”Fossilbolagen tjänar på geopolitisk instabilitet och den ojämlikhet som följer, eftersom störningarna leder till högre priser och högre vinster”, säger Mariana Paoli, klimatpolicyansvarig på Oxfam International, till CNN.