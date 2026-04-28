Medan hushåll världen över brottas med stigande energikostnader sprutar vinsterna in hos de stora oljebolagen. BP redovisar rekordresultat och branschen som helhet är på väg mot ett av sina mest lönsamma år någonsin.
Oljejättar tjänar miljarder på Irankriget
BP:s vinst mer än fördubblades under årets första kvartal jämfört med samma period förra året. Energijätten redovisar ett resultat på 3,2 miljarder dollar, långt över analytikernas förväntningar och mer än dubbelt så högt som de 1,38 miljarder som rapporterades för ett år sedan, enligt BBC.
Missa inte: USA beslagtar oljetankers i central hubb för världens smuggling. Realtid
Det är BP:s första kvartalsresultat sedan Irankriget bröt ut den 28 februari, och bolaget uppger att handelsverksamheten levererat ett ”exceptionellt” resultat.
Vinsten i divisionen för handel med oljeprodukter steg till 2,5 miljarder dollar, jämfört med blott 103 miljoner under motsvarande kvartal 2024.
Irankriget har fört med sig kraftigt stigande oljepriser sedan Hormuzsundet, som normalt hanterar omkring 20 procent av världens olje- och gasflöden, i praktiken stängts av.
Brent-oljan handlas nu kring 110 dollar per fat, att jämföra med ungefär 73 dollar innan kriget bröt ut.
Branschen på väg mot 94 miljarder dollar i vinst
BP är inte ensamma om rekordresultaten.
Enligt en analys från Oxfam International, refererad av CNN, väntas sex av världens största fossilbolag, Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, Exxon och TotalEnergies, tillsammans generera vinster på nära 94 miljarder dollar under 2026, motsvarande nästan 3 000 dollar i vinst per sekund.
Läs även: Irans hemliga flytande oljelager – så smugglas råolja förbi sanktionerna. Dagens PS
Det innebär en ökning med drygt 37 miljoner dollar per dag jämfört med bolagens samlade vinster under 2025, skriver.
”Fossilbolagen tjänar på geopolitisk instabilitet och den ojämlikhet som följer, eftersom störningarna leder till högre priser och högre vinster”, säger Mariana Paoli, klimatpolicyansvarig på Oxfam International, till CNN.
Kina växer trots kriget
Även vissa länder visar motståndskraft. Världens näst största ekonomi, Kina, växte med 5 procent under det första kvartalet, den snabbaste takten på tre kvartal, drivet av stark tillverkningsindustri och en export som steg med 15 procent.
Missa inte: Ukraina öppnar oljeledning – kan låsa upp lån för miljarder. Realtid
Samtidigt föll fastighetsinvesteringarna med 11,2 procent och stadsarbetslösheten steg till 5,4 procent, den högsta nivån på ett år.
Kina lyfts av flera analytiker fram som en av de stora ekonomiska vinnarna på konflikten, tack vare sin dominerande ställning inom förnybar energi och cleantech.
Hushållen betalar priset
Baksidan av oljebranschens rekordvinster är tydlig för vanliga konsumenter.
I USA uppgår bensinpriset nu till i snitt fyra dollar per gallon, vilket ökar pressen på amerikaner som redan brottas med höga matpriser och bostadskostnader.
I Asien ransoneras drivmedel och vissa sjukhus uppges ha börjat få brist på förnödenheter.