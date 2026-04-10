Iranska attacker lamslår saudisk oljeexport

En attack har slagit ut en pumpstation på den strategiskt viktiga East-West-pipeline som transporterar råolja från Persiska viken till exportterminalen Yanbu vid Röda havet.

Enligt den saudiska nyhetsbyrån SPA har genomflödet i ledningen minskat med 700 000 fat per dag, rapporterar CNBC.

Ledningen, som har en kapacitet på sju miljoner fat per dag, har varit Saudiarabiens huvudsakliga exportväg sedan Hormuzsundet i praktiken stängdes till följd av iranska attacker.

Sänkt oljeproduktion för Saudiarabien

Samtidigt har angrepp mot produktionsanläggningarna Manifa och Khurais sänkt landets oljeproduktion med cirka 600 000 fat per dag, enligt en SPA-rapport som både CNBC och Al Jazeera hänvisar till.

Al Jazeera uppger vidare att attackerna, som riktats mot olje-, gas- och elanläggningar i Riyadh, östra provinsen och industristaden Yanbu, har lett till att en saudisk säkerhetsvakt dödats och sju personer skadats.