Saudiarabiens kritiska oljeinfrastruktur har drabbats av omfattande iranska attacker som allvarligt påverkar landets produktions- och exportkapacitet.
Iranska attacker lamslår saudisk oljeexport
En attack har slagit ut en pumpstation på den strategiskt viktiga East-West-pipeline som transporterar råolja från Persiska viken till exportterminalen Yanbu vid Röda havet.
Enligt den saudiska nyhetsbyrån SPA har genomflödet i ledningen minskat med 700 000 fat per dag, rapporterar CNBC.
Ledningen, som har en kapacitet på sju miljoner fat per dag, har varit Saudiarabiens huvudsakliga exportväg sedan Hormuzsundet i praktiken stängdes till följd av iranska attacker.
Sänkt oljeproduktion för Saudiarabien
Samtidigt har angrepp mot produktionsanläggningarna Manifa och Khurais sänkt landets oljeproduktion med cirka 600 000 fat per dag, enligt en SPA-rapport som både CNBC och Al Jazeera hänvisar till.
Al Jazeera uppger vidare att attackerna, som riktats mot olje-, gas- och elanläggningar i Riyadh, östra provinsen och industristaden Yanbu, har lett till att en saudisk säkerhetsvakt dödats och sju personer skadats.
Osäkert läge trots vapenvila
Trots att USA:s president Donald Trump i tisdags meddelade en tvåveckors vapenvila i utbyte mot att Iran öppnar Hormuzsundet, kvarstår osäkerheten kring sjöfarten.
Sultan Ahmed Al Jaber, vd för Abu Dhabi National Oil Co., slog fast att sundet i praktiken förblir stängt.
”Hormuzsundet är inte öppet. Tillgången begränsas, villkoras och kontrolleras”, skrev Al Jaber enligt CNBC.
Enligt oljeanalytikern Matt Smith på Kpler har Gulfstaternas producenter stängt ned omkring 13 miljoner fat per dag till följd av störningarna, säger han.
En saudisk energitjänsteman varnade via SPA för att fortsatta attacker leder till minskat utbud, långsammare återhämtning och ökad volatilitet på oljemarknaden, rapporterar Al Jazeera.
Vapenvilan har dessutom ifrågasatts efter att Israel fortsatt sina dagliga attacker mot Libanon, samtidigt som Iran genomfört nya angrepp mot Gulfstaterna.