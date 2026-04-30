Altman: Jag har direktkontakt med hundratals anställda varje dag

Sam Altman, vd för OpenAI, har utvecklat en ovanlig ledarstil där direktkommunikation står i centrum.

Enligt honom själv skickar han meddelanden till flera hundra anställda varje dag via sms, interna chattverktyg och andra digitala kanaler.

Trots den intensiva kommunikationen beskriver han sig inte som en detaljstyrande chef.

Vill hålla kontakten

Men det innebär ändå att Altman potentiellt hanterar tiotusentals meddelanden per år, en arbetsmetod som skiljer sig från mer traditionella hierarkiska kommunikationsmodeller.

Syftet är att snabbt fånga upp information från organisationens olika delar och skapa en löpande bild av verksamheten.

I stället bygger hans ledarskap på att rekrytera kompetenta medarbetare och ge dem övergripande mål, snarare än att styra det dagliga arbetet i detalj.

De många direktmeddelandena fungerar snarare som ett sätt att hålla kontakt och samla in signaler än att ge instruktioner.