Altman: Jag har direktkontakt med hundratals anställda varje dag
Sam Altman, vd för OpenAI, har utvecklat en ovanlig ledarstil där direktkommunikation står i centrum.
Enligt honom själv skickar han meddelanden till flera hundra anställda varje dag via sms, interna chattverktyg och andra digitala kanaler.
Trots den intensiva kommunikationen beskriver han sig inte som en detaljstyrande chef.
Vill hålla kontakten
Men det innebär ändå att Altman potentiellt hanterar tiotusentals meddelanden per år, en arbetsmetod som skiljer sig från mer traditionella hierarkiska kommunikationsmodeller.
Syftet är att snabbt fånga upp information från organisationens olika delar och skapa en löpande bild av verksamheten.
I stället bygger hans ledarskap på att rekrytera kompetenta medarbetare och ge dem övergripande mål, snarare än att styra det dagliga arbetet i detalj.
De många direktmeddelandena fungerar snarare som ett sätt att hålla kontakt och samla in signaler än att ge instruktioner.
”Väldigt användbar”
”Det går väldigt snabbt, typ ett eller två meddelanden, och det kan handla om vad som helst. Jag gör det faktiskt. Och den kontexten jag får ifrån det är ibland väldigt användbar”, säger han till Business Insider.
Altman har samtidigt uttryckt ett ambivalent förhållande till verktyg som Slack, som används flitigt inom teknikbolag.
Han ser dem som nödvändiga för snabb kommunikation, men också som något som kan skapa informationsöverflöd och fragmenterade arbetsflöden.
Hans kommunikationsstil speglar de förändringar som OpenAI genomgår.
Nya krav på Altman
Bolaget har gått från att vara ett forskningsinriktat labb till att utveckla konsumentprodukter i stor skala, och står nu inför en ny fas där infrastrukturen för AI-tjänster ska byggas ut kraftigt.
Den utvecklingen ställer nya krav på organisation, ledarskap och beslutsfattande.
Den ökade komplexiteten gör att Altman själv ifrågasätter om hans nuvarande arbetssätt är hållbart på längre sikt.
Kan behöva anställa fler
Att leda en verksamhet som kombinerar forskning, produktutveckling och global infrastruktur kräver andra kompetenser än tidigare faser, skriver BI.
Framöver kan det innebära att han behöver förändra sitt ledarskap eller förstärka organisationen med nya nyckelpersoner.
En annan möjlighet som lyfts är att använda AI för att stödja interna processer, inklusive ledning och koordinering.
