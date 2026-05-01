Miljardsatsning på ryska sociala medier

Ytterligare cirka 500 miljoner kronor går till utvecklingen av meddelandeappen Max, som myndigheterna marknadsför som ett ryskt WeChat‑alternativ.

WeChat är Kinas dominerande superapp där användare kan chatta, betala, boka tjänster och hantera vardagsärenden i ett och samma ekosystem.

Både videoplattformen och Max ingår i Kremls strategi att bygga statligt kontrollerade och prioriterade digitala tjänster som kan ersätta västerländska plattformar, rapporterar Moscow Times.

Del av Kremls bredare digitala strategi

VK som leds av Vladimir Kiriyenko, fortsätter trots miljardstödet att gå med förlust. Sedan 2020 har företaget samlat på sig ett minusresultat på nära 200 miljarder rubel.



Ändå fortsätter regeringen att styra resurser till bolaget med målet att säkra kontrollen över landets digitala infrastruktur.

Kan bli nationell plattform

Ryska tjänstemän överväger att ge VK Video officiell status som nationell videoplattform, enligt Kommersant.



En sådan klassning skulle ge tjänsten förtur vid internetrestriktioner, kräva förinstallation på smartphones och möjliggöra koppling till statens tjänsteportal Gosuslugi.

Redan större än Youtube

VK Video hade i januari en daglig publik på 42,2 miljoner användare och en månatlig publik på 82,8 miljoner, enligt Mediascope.



Det gör tjänsten större än YouTube i Ryssland, som nådde 65,9 miljoner månatliga användare.