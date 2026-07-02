Generation Z överger den amerikanska drömmen

Den amerikanska drömmen revideras

Den klassiska amerikanska drömmen, som växte fram under efterkrigstiden, har försvagats, menar Mark Rank, professor vid Washington University i St. Louis.

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Han pekar på att varje generation som gått in i arbetslivet sedan 1970-talet och framåt har fått sämre ekonomiska villkor än den föregående. Idén om att hårt arbete och följsamhet mot reglerna leder till ekonomisk trygghet håller inte längre på samma sätt, säger han.



”Det här samhällskontraktet eroderar”, säger Rank.

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Globalisering och en mer konkurrensutsatt arbetsmarknad

Digitalisering och teknisk utveckling har gjort det enklare att outsourca arbetsuppgifter och ersätta vissa roller. Samtidigt har fler jobb blivit projektbaserade snarare än fasta anställningar.

Globaliseringen har förstärkt den utvecklingen, genom att företag i högre grad rekryterar globalt och flyttar delar av verksamheten över landsgränser. Det har ökat konkurrensen på arbetsmarknaden och bidragit till att traditionella instegsjobb blivit färre.

För yngre generationer innebär det mindre tydliga karriärvägar och en arbetsmarknad där det blivit svårare att räkna med en rak väg mot ekonomisk stabilitet.

Den nya amerikanska drömmen

Framtidens möjligheter till social och ekonomisk rörlighet avgörs i hög grad av stöd från samhälle, politik och lokala miljöer, menar ekonomen Raj Chetty vid Harvard University.



Han framhåller att skolor, bostadsområden och sociala nätverk är avgörande faktorer för hur lätt det är att ta sig vidare i livet.

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Samtidigt har synen på vad det innebär att lyckas förskjutits i takt med att förutsättningarna blivit mer osäkra. I stället för en tydlig ekonomisk livsstig handlar målet i högre grad om stabilitet i en oförutsägbar vardag.

Den amerikanska drömmen är därmed inte borta. Den har, enligt Mark Rank, anpassat sig till nya ekonomiska och sociala villkor.

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