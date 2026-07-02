Generation Z har inte slutat drömma, även om den klassiska drömmen om villa, bil och karriär blivit allt svårare att nå. I stället står ekonomisk trygghet, frihet och balans i livet högst på önskelistan.
Generation Z överger den amerikanska drömmen
Alla generationer som går in i vuxenlivet känner oro inför framtiden. Men för Generation Z är osäkerheten större än för många tidigare generationer.
Inte sedan den så kallade Silent Generation (den tysta generationen), i dag mellan 81 och 98 år gamla, har en generation i USA mött en liknande ekonomisk osäkerhet, enligt CNBC. Den osäkerheten har förstärkts av flera samtidiga förändringar.
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Pandemins avtryck på Generation Z
Dagens unga, mellan 14 och 29 år, har vuxit upp med pandemins störningar i både utbildning och social utveckling. Många som tagit examen från gymnasiet eller universitet har därefter mött en osäker arbetsmarknad, höga bostadspriser och stigande inflation.
Även bland dem som lyckats etablera sig i vad som ofta betraktas som “bra jobb” är oron utbredd. Enligt ekonomen David Blanchflower, ekonom och lärare på Dartmouth College, präglas många av stress, oro och nedstämdhet.
I en studie från augusti 2025, som han varit med och lett, konstateras att den traditionella U-formade lyckokurvan har planat ut. Yngre generationer blir i allt högre grad mindre nöjda med livet över tid.
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Den amerikanska drömmen revideras
Den klassiska amerikanska drömmen, som växte fram under efterkrigstiden, har försvagats, menar Mark Rank, professor vid Washington University i St. Louis.
Han pekar på att varje generation som gått in i arbetslivet sedan 1970-talet och framåt har fått sämre ekonomiska villkor än den föregående. Idén om att hårt arbete och följsamhet mot reglerna leder till ekonomisk trygghet håller inte längre på samma sätt, säger han.
”Det här samhällskontraktet eroderar”, säger Rank.
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Globalisering och en mer konkurrensutsatt arbetsmarknad
Digitalisering och teknisk utveckling har gjort det enklare att outsourca arbetsuppgifter och ersätta vissa roller. Samtidigt har fler jobb blivit projektbaserade snarare än fasta anställningar.
Globaliseringen har förstärkt den utvecklingen, genom att företag i högre grad rekryterar globalt och flyttar delar av verksamheten över landsgränser. Det har ökat konkurrensen på arbetsmarknaden och bidragit till att traditionella instegsjobb blivit färre.
För yngre generationer innebär det mindre tydliga karriärvägar och en arbetsmarknad där det blivit svårare att räkna med en rak väg mot ekonomisk stabilitet.
Den nya amerikanska drömmen
Framtidens möjligheter till social och ekonomisk rörlighet avgörs i hög grad av stöd från samhälle, politik och lokala miljöer, menar ekonomen Raj Chetty vid Harvard University.
Han framhåller att skolor, bostadsområden och sociala nätverk är avgörande faktorer för hur lätt det är att ta sig vidare i livet.
Samtidigt har synen på vad det innebär att lyckas förskjutits i takt med att förutsättningarna blivit mer osäkra. I stället för en tydlig ekonomisk livsstig handlar målet i högre grad om stabilitet i en oförutsägbar vardag.
Den amerikanska drömmen är därmed inte borta. Den har, enligt Mark Rank, anpassat sig till nya ekonomiska och sociala villkor.
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