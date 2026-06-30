Stjärninvesteraren sågar SpaceX: "en fantastisk rövarhistoria"

Jeremy Grantham är inte vilken marknadsröst som helst. Medgrundaren av GMO, en av Bostons mest respekterade institutionella kapitalförvaltare, har i decennier studerat finansiella bubblor — och många gånger fått rätt.



Han varnade tidigt för övervärderingarna under dotcom-eran, förutsåg problemen i bostadsmarknaden inför finanskrisen 2008 och pekar nu ut den pågående AI‑hypen som den största bubblan i amerikansk historia.

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”En fantastisk rövarhistoria”

I en intervju i The Diary of a CEO går Grantham till frontalangrepp mot Elon Musks rymdbolag. Han avfärdar SpaceX:s mest spektakulära framtidsvisioner som ”en fantastisk rövarhistoria”.



Grantham syftar framför allt på löften om framtida asteroidbrytning, enorma intäkter från artificiell intelligens och en beräknad marknadspotential på 28,5 biljoner dollar.

Kursras och brutala prognoser

SpaceX-aktien har fallit omkring 30 procent från toppnivåerna efter börsnoteringen, enligt Yahoo Finance. Grantham menar att bolaget inte kommer kunna leverera de löften som finns i prospektet.

Även NYU‑professorn Aswath Damodaran har kritiserat SpaceX:s marknadsbedömningar och kallat dem ”ren inbillning”, en bedömning Grantham nu ansluter sig till.

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Fler varningsflaggor på Wall Street

Grantham är långt ifrån ensam om att ifrågasätta SpaceX-värderingen. Nasdaq-vd:n Adena Friedman har pekat på riskerna när lockup-perioder löper ut. Börskommentatorn Jim Cramer har varnat för att den kraftiga entusiasmen kring aktien kan skapa en sårbar situation, och investeraren Doug Kass har sagt att han planerar att korta aktien.

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