Ekonomens varning: "Volkswagen kan slukas av BYD"

Volkswagen befinner sig i sin djupaste kris på decennier. På kort tid har rörelsemarginalen halverats. Det är ett allvarligt läge för ett bolag med hundratusentals anställda och en tung fabrikstruktur.

VD:n Oliver Blume driver nu ett sparprogram som kan innebära att upp till 100 000 jobb försvinner. Dessutom kan flera tyska fabriker tvingas läggas ner.

Koncernen har samtidigt beskrivit hur den traditionella modellen – utveckling i Tyskland, produktion i Europa och global export – inte längre ger samma lönsamhet som tidigare.

Läs mer: Volkswagen lägst sedan 2010 – köpläge eller värdefälla? – Dagens PS

Kina tar över Volkswagens starka position

Samtidigt som Volkswagen skär i kostnaderna förändras den globala bilmarknaden i snabb takt, rapporterar Carup.



Tysk bilexport har fallit från 4,7 miljoner bilar 2018 till omkring 3,5 miljoner våren 2026. Under samma period har Kina ökat sin export från drygt en miljon till 9,4 miljoner fordon.

Kinesiska tillverkare, med BYD i spetsen, producerar batterier, elektronik och drivlinor i egen regi. Det ger lägre kostnader och kortare utvecklingscykler.



Volkswagen har hittills haft svårt att matcha utvecklingstakten hos flera kinesiska konkurrenter.

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