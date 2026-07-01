Volkswagen står inför sin djupaste kris sedan koncernens grundande. Enligt den tyske ekonomen Moritz Schularick, chef för Kielinstitutet för världsekonomi, är situationen så allvarlig att han bedömer att bolaget på sikt skulle kunna köpas upp av en kinesisk biltillverkare.
Ekonomens varning: "Volkswagen kan slukas av BYD"
Volkswagen befinner sig i sin djupaste kris på decennier. På kort tid har rörelsemarginalen halverats. Det är ett allvarligt läge för ett bolag med hundratusentals anställda och en tung fabrikstruktur.
VD:n Oliver Blume driver nu ett sparprogram som kan innebära att upp till 100 000 jobb försvinner. Dessutom kan flera tyska fabriker tvingas läggas ner.
Koncernen har samtidigt beskrivit hur den traditionella modellen – utveckling i Tyskland, produktion i Europa och global export – inte längre ger samma lönsamhet som tidigare.
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Kina tar över Volkswagens starka position
Samtidigt som Volkswagen skär i kostnaderna förändras den globala bilmarknaden i snabb takt, rapporterar Carup.
Tysk bilexport har fallit från 4,7 miljoner bilar 2018 till omkring 3,5 miljoner våren 2026. Under samma period har Kina ökat sin export från drygt en miljon till 9,4 miljoner fordon.
Kinesiska tillverkare, med BYD i spetsen, producerar batterier, elektronik och drivlinor i egen regi. Det ger lägre kostnader och kortare utvecklingscykler.
Volkswagen har hittills haft svårt att matcha utvecklingstakten hos flera kinesiska konkurrenter.
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Elbilsstrategin har blivit dyrare än planerat
Volkswagens elbilsomställning har därtill blivit dyrare än planerat. Tekniska problem och försenade plattformar har gett ökade kostnader.
Samtidigt har den kinesiska tillverkaren BYD kunnat skala upp sin produktion både snabbare och billigare. Detta beror till stor del på att företaget kontrollerar flera steg i produktionen.
När elbilsmarknaden nu mognar har BYD blivit en av de tillverkare som sätter press på prisnivåerna. Volkswagen tvingas följa efter, vilket ytterligare pressar marginalerna.
Ekonomer: Europas exportmodell håller inte
Det är mot den bakgrunden som Moritz Schularick gör sin bedömning. Han menar att Volkswagen snabbt måste återta sin konkurrenskraft. Annars utesluter han inte att koncernen på sikt kan bli föremål för ett uppköp från en kinesisk biltillverkare, exempelvis BYD.
Ekonomihistorikern Niall Ferguson vid Stanford University delar analysen. Han beskriver Europas exportmodell som på väg att bryta samman.
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