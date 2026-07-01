Privatjet kan miljöklassas efter EU-dom

Tillverkning av privatjet kan i vissa fall klassas som en hållbar investering inom EU.

Det står klart efter en dom som väntas få stor betydelse för unionens regler för hållbara investeringar.

Målet rör EU:s gemensamma klassificeringssystem. Det ska hjälpa investerare att identifiera verksamheter som bidrar till klimatomställningen och styra kapital mot mer hållbara investeringar.

Överklagade beslutet

Nyligen överklagade Dassault Aviation Europeiska kommissionens beslut från 2023 att utesluta tillverkning av privat- och affärsflygplan från klassificeringen.

Kommissionen ansåg att flygplanens höga koldioxidutsläpp per passagerarkilometer gjorde dem oförenliga med regelverkets syfte.

EU-tribunalen går nu på flygtillverkarens linje och ogiltigförklarar beslutet, skriver Yahoo Finance.

Enligt domstolen kan kommissionen inte automatiskt jämföra privatflyg med andra transportslag och dra slutsatsen att privatjet därför ska uteslutas från hållbarhetsklassificeringen.

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