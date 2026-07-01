Att flyga privatjet brukar ofta pekas ut som en miljöbov. Men enligt en dom i EU-tribunalen ska tillverkningen inte ses som det.
Privatjet kan miljöklassas efter EU-dom
Tillverkning av privatjet kan i vissa fall klassas som en hållbar investering inom EU.
Det står klart efter en dom som väntas få stor betydelse för unionens regler för hållbara investeringar.
Målet rör EU:s gemensamma klassificeringssystem. Det ska hjälpa investerare att identifiera verksamheter som bidrar till klimatomställningen och styra kapital mot mer hållbara investeringar.
Överklagade beslutet
Nyligen överklagade Dassault Aviation Europeiska kommissionens beslut från 2023 att utesluta tillverkning av privat- och affärsflygplan från klassificeringen.
Kommissionen ansåg att flygplanens höga koldioxidutsläpp per passagerarkilometer gjorde dem oförenliga med regelverkets syfte.
EU-tribunalen går nu på flygtillverkarens linje och ogiltigförklarar beslutet, skriver Yahoo Finance.
Enligt domstolen kan kommissionen inte automatiskt jämföra privatflyg med andra transportslag och dra slutsatsen att privatjet därför ska uteslutas från hållbarhetsklassificeringen.
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Behöver väga in andra faktorer
Domstolen pekar på att privat- och affärsflyg används under andra förutsättningar än reguljärflyg och annan transport.
Faktorer som flexibilitet, tillgänglighet och restider måste därför vägas in när verksamheten bedöms.
En annan invändning är att de utsläpp kommissionen hänvisat till uppstår när flygplanen används, inte när de tillverkas.
Domstolen anser också att kommissionen borde ha beaktat möjligheten att flygplanen i framtiden kan använda hållbara flygbränslen med lägre klimatpåverkan.
Domen innebär inte att privatjet automatiskt får en grön stämpel inom EU:s klassificering. I stället måste kommissionen göra en ny bedömning där domstolens invändningar tas hänsyn till.
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Har väckt kritik
Avgörandet har samtidigt väckt kritik från miljöorganisationer och hållbarhetsexperter, som varnar för att taxonomin riskerar att urholkas.
Om privatjet skulle kunna omfattas av regelverket finns en risk att investeringar styrs mot en bransch med höga utsläpp i stället för till projekt som ger större klimatnytta, menar kritikerna.
EU-klassificeringen har blivit ett viktigt verktyg på finansmarknaden och används av både investerare och fondförvaltare för att bedöma vilka verksamheter som kan betraktas som hållbara.
Därför väntas domens konsekvenser få betydelse långt utanför flygindustrin och åter aktualisera debatten om hur höga kraven på gröna investeringar bör vara.
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