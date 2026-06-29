Småbankerna varnar – 850 miljarder i lån hotas av stablecoins

Bankorganisationen ICBA, som samlar omkring 4 000 lokala banker, höjer nu rösten. De beskriver stablecoins som ett direkt hot mot deras affärsmodell.

Enligt ICBA kan upp till 1,3 biljoner dollar i insättningar på sikt flyttas från traditionella banker till stablecoins.



Om kunder flyttar pengar till digitala värdebevis försvinner den finansiering som håller lokala företag och jordbruk igång. Bankerna beskriver risken som en möjlig ”tyst bankflykt”, där kapital gradvis lämnar banksystemet.

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Bankerna anklagar också det nya regelverket för att gynna stora teknikaktörer som vill bygga egna betalningssystem. De menar att stablecoins riskerar att skapa ett parallellt finansiellt spår där lokala banker trängs undan.



Konflikt om finanssystemets framtid

Debatten om stablecoin‑regelverket har blivit en öppen konflikt om finanssystemets riktning, skriver The Guardian.



Förespråkare ser digitala värdebevis som ett modernt betalningssätt. Kritiker ser en oreglerad sektor som kan växa vid sidan av banktillsynen.



Samtidigt driver politiska krafter på för att ge kryptovalutor större utrymme. Det skärper motsättningarna mellan teknikbolag och lokala banker.



För småbankerna handlar motståndet om överlevnad. De fruktar att stablecoin ska dränera de insättningar som håller deras verksamhet vid liv — och att lokalsamhällen blir de som får betala priset.

Förespråkare för regelverket menar samtidigt att tydligare regler för stablecoins kan göra marknaden säkrare, modernisera betalningssystemet och stärka USA:s konkurrenskraft inom digitala tillgångar.

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