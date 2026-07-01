Landets nya råvaruskatt – utmanar oljeberoendet

Upptäckten beskrivs som ett polymetalliskt fynd av världsklass. Upptäckten innehåller flera strategiskt viktiga mineraler, däribland nickel, koppar, guld, platina-gruppmetaller och sällsynta jordartsmetaller.



Enligt Oilprice.com har fyndet har bekräftats av Nigerias geologimyndighet NGSA.

Dessutom har det redan gjorts fynd av litium med hög renhet i Kaduna. Det gör att den nya upptäckten passar direkt in i landets ambition att bli en större aktör inom batteri‑ och energimetallkedjan.

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Regeringen skärper reglerna

Nigeria har i flera år arbetat för att reformera sin mineralpolitik med målet att behålla mer av värdekedjan hemma.



Tusentals inaktiva eller illegala licenser har dragits tillbaka för att få bort spekulativa aktörer. Bolag som söker licens måste numera kunna visa hur malmen som bryts ska förädlas i landet.

Kraven har öppnat dörren för investerare som kan bygga hela kedjan från brytning till färdig produkt.

Kinesiska bolag har redan börjat etablera sig i sektorn. Jiuling Lithium Mining bygger en litiumanläggning för 600 miljoner dollar vid gränsen mellan Kaduna och Niger.



Canmax investerar samtidigt 200 miljoner dollar i en förädlingsfabrik i Nasarawa, med koppling till den globala batterikedjan.



Målet är att Nigeria ska bygga en industri som skapar större värde i landet, genom att förädla mineralerna på plats och exportera produkter med högre ekonomiskt värde än obearbetade råvaror.

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Nigeria hoppas att mineralerna kan bli ett nytt ben bredvid oljan

Mineralsektorn är fortfarande liten jämfört med oljan — men den växer snabbt. Under 2025 drog staten in 70 miljoner dollar i avgifter och skatter från aktiva gruvbolag, en tydlig ökning från cirka 42 miljoner dollar året innan.



Samtidigt handlar det fortfarande om små pengar bredvid oljans 14,66 miljarder dollar i exportintäkter under årets första fem månader .



Men regeringen ser mineralerna som landets nästa stora intäktskälla — ett andra ben bredvid oljan.



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