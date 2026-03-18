Först rök kontanterna – nu klipper Generation Z kortet

Allt färre drar fram kreditkortet i kassan, och bland yngre är det nästan borta ur plånboken. I stället swishar de, blippar med mobilen eller använder tjänster som delar upp betalningen direkt i appen.

För många känns kortet redan daterat.

Nu kommer digitalt först

Företag som Mastercard väljer nu att anpassa sig till användarnas beteende, rapporterar Dagens PS med hänvisning till Dagens.

I stället för att förfina plastkortet satsar bolaget på betalningar som sker digitalt redan från början: varje köp får en unik engångskod och användaren identifieras med fingeravtryck, ansikte eller handflata.

Systemet minskar risken för dataläckor och bedrägerier eftersom varje köp blir isolerat och oanvändbart för obehöriga. Målet är betalningen ska gå lika snabbt som att låsa upp mobilen.

Om företagets plan håller kan plastkort som betalningsmedel vara historia till 2030.