Fysiska kort som konto- och kreditkort används allt mer sällan, framför allt bland yngre konsumenter. Därför bygger betaljättar som Mastercard bort plastkorten ur systemen och satsar på digitala och biometriska betalningar.
Först rök kontanterna – nu klipper Generation Z kortet
Allt färre drar fram kreditkortet i kassan, och bland yngre är det nästan borta ur plånboken. I stället swishar de, blippar med mobilen eller använder tjänster som delar upp betalningen direkt i appen.
För många känns kortet redan daterat.
Nu kommer digitalt först
Företag som Mastercard väljer nu att anpassa sig till användarnas beteende, rapporterar Dagens PS med hänvisning till Dagens.
I stället för att förfina plastkortet satsar bolaget på betalningar som sker digitalt redan från början: varje köp får en unik engångskod och användaren identifieras med fingeravtryck, ansikte eller handflata.
Systemet minskar risken för dataläckor och bedrägerier eftersom varje köp blir isolerat och oanvändbart för obehöriga. Målet är betalningen ska gå lika snabbt som att låsa upp mobilen.
Om företagets plan håller kan plastkort som betalningsmedel vara historia till 2030.
Gen Z föredrar kontanter
En färsk amerikansk undersökning visar att yngre konsumenter i hög grad föredrar andra betalmetoder än kreditkort, skriver usnews. Debitkort dominerar fortfarande men både kontanter och ”buy now, pay later”-tjänster tar mark.
Över 20 procent av Gen Z uppger att de aldrig använder kreditkort, och många anger att de vill undvika skuldrisker och ha bättre kontroll över sin ekonomi.
Millennials följer samma mönster, medan boomers är den enda gruppen där kreditkort fortfarande är förstahandsvale
Utvecklingen väcker frågor
När plastkort försvinner ökar sårbarheten vid tekniska störningar eller strömavbrott. Ett digitalt betalningssystem kräver stabil uppkoppling och hög digital kompetens – något som inte alla konsumenter har i dag.
I Sverige, där det redan nu kan vara svårt att få betala med kontanter, blir det extra utmanande för människor som har svårt med teknik att kunna vara en delaktiga i samhället. De behöver också kunna åka buss, handla kläder och tanka sin bil.
