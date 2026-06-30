Arlanda har redan brottats med kapacitetsproblem, långa köer och en hårdnande konkurrens från Köpenhamn och Helsingfors. Nu kommer ytterligare kritik – den här gången mot själva flygplatsens grundläggande infrastruktur.
Ny kritik mot Arlanda: "Landningsbanorna är för korta"
I en debattartikel riktar Svensk Pilotförenings flygsäkerhetskommitté skarp kritik mot Arlandas bansystem. Enligt kommittén riskerar de korta start- och landningsbanorna att göra Sverige mindre attraktivt för interkontinentalt flyg och därmed försämra landets internationella konkurrenskraft.
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Två banor är för korta
Problemet uppstår när Arlandas längsta bana stängs för underhåll, något som sker återkommande. Då återstår två banor på 2 500 meter, vilket enligt pilotföreningen inte räcker för fullt lastade långdistansflyg.
Konsekvensen blir att flygbolag i vissa fall tvingas lämna kvar frakt eller annan last för att kunna lyfta på ett säkert sätt.
Enligt debattörerna är Arlanda ensam bland jämförbara europeiska storflygplatser om att ha denna begränsning.
”Hämmar Arlandas attraktionskraft”
Pilotföreningen anser att den naturliga lösningen är att förlänga en av de kortare banorna så att flygplatsen får två banor som klarar interkontinentala flyg även när en bana är avstängd.
Swedavia har däremot tidigare hävdat att dagens bansystem är tillräckligt och har i stället pekat på en eventuell fjärde bana längre fram i tiden.
Konflikten handlar därför inte bara om teknik utan också om synen på hur svensk flyginfrastruktur ska utvecklas.
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Finansieringen pekas ut
Pilotföreningen menar att Sverige skiljer ut sig genom att flygplatser i huvudsak finansieras av användarna, medan vägar och järnvägar finansieras med statliga medel.
Det gör enligt debattörerna att investeringar som i andra länder ses som nationell infrastruktur i Sverige betraktas som kostnader för flygplatsbolaget.
En fråga om konkurrenskraft
Debatten kommer samtidigt som Arlanda redan står inför flera strategiska utmaningar. Under de senaste åren har Sverige tappat direktlinjer till viktiga internationella destinationer, samtidigt som Köpenhamn stärkt sin position som Nordens ledande flygplats.
När SAS och andra flygbolag koncentrerar allt mer av sin interkontinentala trafik till Kastrup ökar pressen på Arlanda att erbjuda samma operativa förutsättningar som konkurrenterna.
För näringslivet handlar frågan om betydligt mer än flygresor. Tillgången till effektiva internationella flygförbindelser påverkar investeringar, export, turism och Sveriges attraktionskraft som etableringsland.
Pilotföreningen avslutar sin kritik med att Swedavias ambition att göra Arlanda till Nordens ledande flygplats inte är realistisk utan längre banor.
Det är en kritik som lär ge nytt bränsle åt den redan intensiva diskussionen om hur Sveriges viktigaste internationella flygplats ska utvecklas de kommande decennierna.
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