Ny kritik mot Arlanda: "Landningsbanorna är för korta"

”Hämmar Arlandas attraktionskraft”

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Pilotföreningen anser att den naturliga lösningen är att förlänga en av de kortare banorna så att flygplatsen får två banor som klarar interkontinentala flyg även när en bana är avstängd.

Swedavia har däremot tidigare hävdat att dagens bansystem är tillräckligt och har i stället pekat på en eventuell fjärde bana längre fram i tiden.

Konflikten handlar därför inte bara om teknik utan också om synen på hur svensk flyginfrastruktur ska utvecklas.

Finansieringen pekas ut

Pilotföreningen menar att Sverige skiljer ut sig genom att flygplatser i huvudsak finansieras av användarna, medan vägar och järnvägar finansieras med statliga medel.

Det gör enligt debattörerna att investeringar som i andra länder ses som nationell infrastruktur i Sverige betraktas som kostnader för flygplatsbolaget.

En fråga om konkurrenskraft

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Debatten kommer samtidigt som Arlanda redan står inför flera strategiska utmaningar. Under de senaste åren har Sverige tappat direktlinjer till viktiga internationella destinationer, samtidigt som Köpenhamn stärkt sin position som Nordens ledande flygplats.

När SAS och andra flygbolag koncentrerar allt mer av sin interkontinentala trafik till Kastrup ökar pressen på Arlanda att erbjuda samma operativa förutsättningar som konkurrenterna.

För näringslivet handlar frågan om betydligt mer än flygresor. Tillgången till effektiva internationella flygförbindelser påverkar investeringar, export, turism och Sveriges attraktionskraft som etableringsland.

Pilotföreningen avslutar sin kritik med att Swedavias ambition att göra Arlanda till Nordens ledande flygplats inte är realistisk utan längre banor.

Det är en kritik som lär ge nytt bränsle åt den redan intensiva diskussionen om hur Sveriges viktigaste internationella flygplats ska utvecklas de kommande decennierna.