Företagets drömrekrytering: Gen Z utan erfarenhet

Många företag trappar ner sin rekrytering av nyutexaminerade när AI vinner mark.

I takt med att automatisering och generativ AI ersätter enklare arbetsuppgifter planerar en betydande andel arbetsgivare att minska antalet juniora tjänster.

Men det finns också vissa aktörer inom AI-sektorn som gör precis tvärtom.

”Inte relevant längre”

Ett exempel är AI-bolaget Tastewise, som fokuserar på att analysera konsumentbeteenden inom livsmedelsindustrin.

Företagets ledning menar att den snabba teknikutvecklingen har förändrat vilka kompetenser som är mest värdefulla.

I stället för traditionell erfarenhet prioriteras förmågan att tänka nytt och anpassa sig till ett föränderligt arbetslandskap.

”Det finns vissa positioner där man faktiskt vill ha folk som inte har fördomarna eller det gamla arbetssättet. Det är helt enkelt inte relevant längre”, säger grundaren Alon Chen till Fortune.