Det talas ibland om att Generation Z inte är någon favorit bland arbetsgivare. Men det kan finnas fördelar med att vara grön i arbetslivet.
Företagets drömrekrytering: Gen Z utan erfarenhet
Många företag trappar ner sin rekrytering av nyutexaminerade när AI vinner mark.
I takt med att automatisering och generativ AI ersätter enklare arbetsuppgifter planerar en betydande andel arbetsgivare att minska antalet juniora tjänster.
Men det finns också vissa aktörer inom AI-sektorn som gör precis tvärtom.
”Inte relevant längre”
Ett exempel är AI-bolaget Tastewise, som fokuserar på att analysera konsumentbeteenden inom livsmedelsindustrin.
Företagets ledning menar att den snabba teknikutvecklingen har förändrat vilka kompetenser som är mest värdefulla.
I stället för traditionell erfarenhet prioriteras förmågan att tänka nytt och anpassa sig till ett föränderligt arbetslandskap.
”Det finns vissa positioner där man faktiskt vill ha folk som inte har fördomarna eller det gamla arbetssättet. Det är helt enkelt inte relevant längre”, säger grundaren Alon Chen till Fortune.
Kan bidra med nya perspektiv
Denna grupp, ofta tillhörande Generation Z, beskrivs som mer benägen att närma sig problem med ett öppet sinne och utan förutfattade meningar.
Samtidigt innebär strategin inte att erfarenhet helt saknar värde. Inom mer tekniskt avancerade områden, som forskning och utveckling, fortsätter företag att efterfråga senior kompetens.
Men i roller som kräver flexibilitet och nära samspel mellan teknik och affär anses yngre medarbetare kunna bidra med nya perspektiv.
Flera andra teknikföretag och ledare har uttryckt liknande uppfattningar. De framhåller att unga anställda ofta bidrar med kreativitet, nyfikenhet och en vilja att utmana etablerade strukturer.
Hög innovationstakt
Detta ses som särskilt viktigt i branscher där innovationstakten är hög.
Samtidigt kvarstår bilden av en generation som möter en tuff arbetsmarknad, där inträdesnivåerna blir allt svårare att nå.
Realtid har tidigare skrivit om kritiken mot unga i arbetslivet, exempelvis kring arbetsmoral. Det står i kontrast till de positiva erfarenheter som vissa arbetsgivare lyfter fram.
Utvecklingen pekar mot en mer polariserad arbetsmarknad, där vissa företag minskar sina instegsjobb medan andra omvärderar vad som krävs för att anställa.
För unga arbetssökande innebär det ökade krav på att kunna visa konkreta färdigheter och initiativförmåga, snarare än att enbart förlita sig på utbildning och traditionell meritlista.
