Prisraset på guld skrämmer marknaden – men Bank of Amerika ser chans, inte kris.
Guldet rasar – storbanken ser guldläge
Guldet fortsätter nedåt efter veckans kraftiga prisras. Enligt Bank of America är det framför allt ränteoron som driver fallet.
Marknaden räknar nu med 70 procents sannolikhet för en räntehöjning efter sommaren, i september, och en nästan säker höjning i december, enligt CME FedWatch Tool.
Eftersom guld inte ger någon avkastning tappar metallen snabbt i ett klimat där centralbankerna skruvar åt.
Det är också skälet till att Bank of America (BofA) tonar ned sin tidigare superoptimistiska prognos om 6 000 dollar per uns redan till våren.
Krig, inflation och en avbruten guldrally
Guldet steg kraftigt under 2025 och nådde rekordnivåer i januari, drivet av förväntningar om räntesänkningar.
Men konflikten mellan USA och Iran förändrade spelplanen. Stigande energipriser och ökad inflationsoro fick marknaden att skruva ned förväntningarna på räntesänkningar och i stället räkna med en stramare penningpolitik.
”Skiftet från inflationsdrivna sänkningar till stramare policy är en motvind för guld”, skriver BofA enligt Mining.com i sin analys.
Långsiktigt stöd: budgetunderskott och dedollarisering
Trots det kortsiktiga trycket ser BofA en tydlig långsiktig uppsida för guldet. En viktig anledning är att USA:s stora och växande budgetunderskott fortsätter att urholka förtroendet för dollarn.
Samtidigt visar en färsk centralbanksundersökning att nästan tre fjärdedelar av världens centralbanker väntar sig ”måttligt eller betydligt lägre” dollarandelar i sina reserver de kommande fem åren — något som talar för fortsatta guldköp .
Privatinvesterare ligger dessutom lågt viktade i guld. Enligt BofA är så lite som 5,5 procent av deras portföljer är exponerade mot metallen. Det ger utrymme för ökat intresse när ränteläget väl stabiliseras.
Gruvbolagen värderas som om guldet vore billigare
Bank of America pekar också på en tydlig möjlighet i guldgruvbolagen.
Med ett P/NAV‑mått värderas sektorn som om guldpriset låg på 3 354 dollar per uns — en rabatt på 19 procent mot spotpriset vid publiceringstillfället .
Spridningen är stor: Wheaton Precious Metals har det högsta implicita guldpriset på 4 395 dollar, medan Franco‑Nevada ligger lägst på 2 416 dollar.
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Fallet fortsätter – men öppnar dörren
Under onsdagen föll guldet ytterligare 2,5 procent och bröt under den viktiga 4 000‑dollarsnivån för första gången sedan november .
För Bank of America är det här inte slutet på guldrallyt, utan början på ett nytt läge.
När marknaden väl har prisat in räntehöjningarna kan både metallen och gruvbolagen få en ny skjuts.
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