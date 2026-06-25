Guldet rasar – storbanken ser guldläge

Guldet fortsätter nedåt efter veckans kraftiga prisras. Enligt Bank of America är det framför allt ränteoron som driver fallet.



Marknaden räknar nu med 70 procents sannolikhet för en räntehöjning efter sommaren, i september, och en nästan säker höjning i december, enligt CME FedWatch Tool.

Eftersom guld inte ger någon avkastning tappar metallen snabbt i ett klimat där centralbankerna skruvar åt.



Det är också skälet till att Bank of America (BofA) tonar ned sin tidigare superoptimistiska prognos om 6 000 dollar per uns redan till våren.

Krig, inflation och en avbruten guldrally

Guldet steg kraftigt under 2025 och nådde rekordnivåer i januari, drivet av förväntningar om räntesänkningar.



Men konflikten mellan USA och Iran förändrade spelplanen. Stigande energipriser och ökad inflationsoro fick marknaden att skruva ned förväntningarna på räntesänkningar och i stället räkna med en stramare penningpolitik.

”Skiftet från inflationsdrivna sänkningar till stramare policy är en motvind för guld”, skriver BofA enligt Mining.com i sin analys.