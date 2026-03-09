Sverige är utan större tvekan Nordens stora gruvnation, sett till produktion, export och historia. Men när marknaden rankar världens mest attraktiva gruvländer har grannarna i väst gått om oss.
Skifte: Norge mer attraktiv gruvnation än Sverige
2025 var vi rankade som världens sjätte mest attraktiva gruvnation av Fraser Institut i Kanada. Men Sverige tappar platser i en ny rapport.
Där rankas 68 regioner världen över baserat på deras mineral- och metalltillgångar samt hur politiska faktorer främjar eller hämmar investeringsviljan inom gruvsektorn.
”Ett stabilt och förutsägbart regelverk, i kombination med konkurrenskraftig ekonomisk politik, är avgörande för att göra en jurisdiktion attraktiv i gruvinvesterares ögon”, säger Elmira Aliakbari, chef för Fraser Institutes avdelning för naturresursstudier och medförfattare till studien.
Läs mer:
Europas största guldgruva – närmre än du tror
Grannlandet klättrar
Undersökningen bygger på svar från omkring 250 personer från gruvnäringen som svarat i slutet av 2025. Omkring en tredjedel av respondenterna identifierar sig som bolagsledare, skriver BNN Bloomberg.
”Norge är ett attraktivt land i ett EU-perspektiv eftersom vi har de geologiska förutsättningarna för att hitta kritiska mineraler och metaller. Vi är ett pålitligt land som kan utvinna resurser på ett hållbart sätt”, säger Jørgen Stenvold, projektdirektör för Norge Mineraler AS till Norges Geologiska Undersökning.
Förra året var Norge på tionde plats, men Norge klättrar alltså en plats i den senaste undersökningen och Sverige tappar fyra platser.
”Norge har relativt fri tillgång till prospekteringsmark. Landet erbjuder dessutom korta handläggningstider för tillstånd och en kostnadseffektiv ansökningsprocess för det första kalenderåret. Samtliga av dessa faktorer främjar investeringsviljan”, skriver en vd på ett prospekteringsbolag i undersökningen.
På listan har Norge en högre plats än Sverige, trots att Sverige klättrat några punkter i attraktivitet.
Världens bästa gruvnation / gruvområde
- Saudiarabien
- Nevada
- Ontario
- Saskatchewan
- Södra Australien
- Arizona
- Västra Australien
- Botswana
- Norge
- Sverige
Sämst på listan var bland annat Kina, Burkina Faso, Egypten, Bolivia och Mali.
Norges stora fynd – sju gånger större än Sveriges största
Nyligen redovisade Norge ett fynd av gigantiska proportioner som på fullt allvar kan rita om kartan gällande europeiskt beroende av flera sällsynta jordartsmetaller.
Det norska fyndet omfattar redan uppskattade reserver på över 15.9 miljoner ton.
”Genom att nästan fördubbla sin kända storlek har Rare Earths Norway gått från att vara en lovande upptäckt till en strategisk tillgång i världsklass”, säger Bernd Schaefer, vd för EIT RawMaterials, ett EU-finansierat organ för kritiska mineraler enligt Reuters.