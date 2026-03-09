Skifte: Norge mer attraktiv gruvnation än Sverige

2025 var vi rankade som världens sjätte mest attraktiva gruvnation av Fraser Institut i Kanada. Men Sverige tappar platser i en ny rapport.

Där rankas 68 regioner världen över baserat på deras mineral- och metalltillgångar samt hur politiska faktorer främjar eller hämmar investeringsviljan inom gruvsektorn.

”Ett stabilt och förutsägbart regelverk, i kombination med konkurrenskraftig ekonomisk politik, är avgörande för att göra en jurisdiktion attraktiv i gruvinvesterares ögon”, säger Elmira Aliakbari, chef för Fraser Institutes avdelning för naturresursstudier och medförfattare till studien.

Grannlandet klättrar

Undersökningen bygger på svar från omkring 250 personer från gruvnäringen som svarat i slutet av 2025. Omkring en tredjedel av respondenterna identifierar sig som bolagsledare, skriver BNN Bloomberg.

”Norge är ett attraktivt land i ett EU-perspektiv eftersom vi har de geologiska förutsättningarna för att hitta kritiska mineraler och metaller. Vi är ett pålitligt land som kan utvinna resurser på ett hållbart sätt”, säger Jørgen Stenvold, projektdirektör för Norge Mineraler AS till Norges Geologiska Undersökning.

Förra året var Norge på tionde plats, men Norge klättrar alltså en plats i den senaste undersökningen och Sverige tappar fyra platser.

”Norge har relativt fri tillgång till prospekteringsmark. Landet erbjuder dessutom korta handläggningstider för tillstånd och en kostnadseffektiv ansökningsprocess för det första kalenderåret. Samtliga av dessa faktorer främjar investeringsviljan”, skriver en vd på ett prospekteringsbolag i undersökningen.

På listan har Norge en högre plats än Sverige, trots att Sverige klättrat några punkter i attraktivitet.