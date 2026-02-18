Banken stoppade utlandsbetalningar lämnar henne utan pengar i Spanien

Hon kunde inte själv avsluta sitt sparkonto

När kvinnan försökte avsluta ett sparkonto i storbanken fick hon beskedet att det inte är möjligt att göra själv. Det är banken där hon ska öppna ett nytt konto som måste avsluta det befintliga kontot.

”Internationella banker arbetar inte på det sättet”, berättar hon för Realtid. ”De låter kunderna avsluta sina konton själva utan att gå via en tredje part”.

Kvinnan upplever att hon blir straffad, trots att ingen säger att hon gjort något fel eller presenterat vilket bedrägeri de misstänker ska ha skett.

Kan inte längre föra över pengar till Spanien

Kvinnan har också ett konto i en spansk bank, som hon använt för sina vardagliga utgifter sedan 2021.

I Spanien kräver många leverantörer av el, vatten, bostadsföreningar, försäkringsbolag och teleoperatörer att betalningar görs från ett lokalt konto.

För att kunna betala sina räkningar behöver hon därför föra över pengar från Sverige till Spanien.

När hennes svenska bank stängde av utlandsbetalningarna kunde hon inte längre fylla på sitt spanska konto med pengar från Sverige.

Beskedet hon fick från banken var att kontot tidigast kommer att öppnas för utlandsbetalningar i februari 2027.

Fler svenskar drabbade

Kvinnan är aktiv i en svensk förening i Spanien. När gruppen träffades nyligen visade det sig att flera medlemmar råkat ut för liknande problem.

Även andra svenska banker där kvinnan har konton kräver omfattande dokumentation. En bank vill se tre månaders transaktioner från hennes konto.

En annan kräver två månader och stoppade dessutom en överföring hon försökte göra via ett förmedlingskontor i England.

”De sa att de vill veta var pengarna tar vägen och krävde kopia av kvinnans kontoutdrag i den kommande utländska banken”, berättar kvinnan.

En vän till henne som arbetar med revision reagerade på formuleringarna i bankernas kommunikation och menade att ”det här är inte en bank som skriver så”.

Integritet, rättssäkerhet – och frågan om ålder

Efter månader av frågor utan svar har kvinnan kontaktat Allmänna reklamationsnämnden.

”Jag känner mig misstänkliggjord som kund. Jag undrar om det handlar om åldersdiskriminering.”

Under tiden står hon utan möjlighet att föra över sina egna pengar mellan sina egna konton och riskerar att inte kunna betala sina räkningar i Spanien.

Kvinnan i artikeln har begärt att få vara anonym och vill inte heller namnge sina banker, syftet med artikeln är att belysa fenomenet.

