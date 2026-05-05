Nordea-bolag anmält av Finansinspektionen

Anmälan grundar sig på en inspektion som FSA genomförde i juni 2023. Enligt myndigheten hade Nordea Finans Danmark otillräcklig kännedom om en större grupp kunder som beviljats kreditkort.

Missa inte: Ryska aktörer rundar EU‑förbud via svenskt bolag. Realtid

FSA konstaterar att bolaget inte gjort en tillräcklig bedömning av varför kunderna ville ha kreditkort eller vad korten skulle användas till, enligt Reuters.

Systematisk brist

Myndigheten bedömer att det rör sig om en systematisk brist.

Anteckningarna i kundregistren var enligt FSA inte tillräckliga för att bedöma syftet med affärsrelationerna, och bolaget hade dessutom underlåtit att göra riskbedömningar, inklusive riskklassificering, för en stor grupp kunder.

Läs även: Så går det för dina bankaktier – ägs av 670 000 småsparare. Dagens PS

ANNONS

Nordea slår tillbaka kritiken

Nordea Finans Danmark tillbakavisar kritiken. Bolaget anser att FSA:s polisanmälan och det föreslagna bötesbeloppet är oproportionerliga, och understryker att varken bolaget eller tillsynsmyndigheten har funnit några konkreta misstankar om penningtvätt i de aktuella fallen.

”Vi befinner oss i en situation där vi bestämt måste konstatera att det är skillnad på vad som kunde ha varit bättre och vad som är kriminellt, säger Tore Falkenberg, vd för Nordea Finans Danmark, i ett uttalande skriver Yle.

Missa inte: Bankrapporterna stundar – det här kan du vänta dig. Realtid

Bolaget uppger också att man redan har följt de två förelägganden man fick efter inspektionen 2023 och att systemen och de administrativa processerna har stärkts.

Nordea ärendet berör uteslutande det danska dotterbolaget och inte Nordea-koncernen i övrigt, enligt. Nordea-koncernens huvudkontor ligger i Helsingfors.