Bankerna stänger konton i rekordfart – FI inleder granskning

Banker är skyldiga att erbjuda konsumenter ett betalkonto, men ska samtidigt motverka att deras tjänster utnyttjas för penningtvätt eller annan brottslighet.

”Vi ser att konsumenter kan hamna i kläm mellan de här två skyldigheterna”, säger Mithra Sundberg, avdelningschef för betaltillsyn på FI i en intervju med Realtid.

Ett betalkonto är en grundförutsättning för att kunna ta emot lön, betala räkningar och delta i det ekonomiska livet.



Enligt betaltjänstlagen har konsumenter dessutom en lagstadgad rätt till betalkonto, vilket innebär att banker som huvudregel inte får neka någon ett konto.

Läs också: Konton stängs i rekordfart – ministern kritisk mot bankerna – Realtid

54 000 konton nekades eller avslutades

En tidigare kartläggning från FI visade att de fyra storbankerna under 2024 nekade eller avslutade omkring 54 000 bankkonton.

Enligt myndigheten är den vanligaste orsaken bristande kundkännedom.

”Det kan handla om personer som saknar traditionella svenska ID-handlingar och som kommer till Sverige för att arbeta eller studera”, säger Sundberg.

ANNONS

FI varnar samtidigt för att banker i vissa fall kan tillämpa alltför generella bedömningar, i stället för individuella prövningar.

Läs också: Kunder rasar mot bankernas beteende: ”Behandlas som kriminella” – Realtid