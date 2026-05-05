Realtid har under våren rapporterat om privatpersoner som fått sina bankkonton stängda eller nekade. Nu inleder Finansinspektionen en granskning som ska kartlägga hur bankerna hanterar sin skyldighet att erbjuda betalkonton.
Bankerna stänger konton i rekordfart – FI inleder granskning
Banker är skyldiga att erbjuda konsumenter ett betalkonto, men ska samtidigt motverka att deras tjänster utnyttjas för penningtvätt eller annan brottslighet.
”Vi ser att konsumenter kan hamna i kläm mellan de här två skyldigheterna”, säger Mithra Sundberg, avdelningschef för betaltillsyn på FI i en intervju med Realtid.
Ett betalkonto är en grundförutsättning för att kunna ta emot lön, betala räkningar och delta i det ekonomiska livet.
Enligt betaltjänstlagen har konsumenter dessutom en lagstadgad rätt till betalkonto, vilket innebär att banker som huvudregel inte får neka någon ett konto.
54 000 konton nekades eller avslutades
En tidigare kartläggning från FI visade att de fyra storbankerna under 2024 nekade eller avslutade omkring 54 000 bankkonton.
Enligt myndigheten är den vanligaste orsaken bristande kundkännedom.
”Det kan handla om personer som saknar traditionella svenska ID-handlingar och som kommer till Sverige för att arbeta eller studera”, säger Sundberg.
FI varnar samtidigt för att banker i vissa fall kan tillämpa alltför generella bedömningar, i stället för individuella prövningar.
FI vill se alternativa åtgärder
”Det vi vill att bankerna ska göra är att ta enskilda beslut och titta på varje enskilt fall och se om det finns riskreducerande åtgärder som är tillräckliga istället för att stänga eller neka ett konto,” säger Sundberg.
Riskreducerande åtgärder skulle till exempel kunna vara att skärpa transaktionsövervakningen eller att begränsa tjänsterna som är kopplade till kontot.
”Det är viktigt att man tittar på de här alternativen innan man fattar beslut om man ska stänga eller neka ett konto”, säger hon.
Samtidigt betonar hon att banken måste ta ställning till om det är möjligt att hantera riskerna. Arbetet mot penningtvätt är också avgörande, och bankerna behöver hitta en balans.
Handläggare: ”Rädda för att göra fel”
För ett par veckor sedan träffade Realtid Finansförbundets ordförande Camilla Linder. Hon beskrev de utmaningar handläggare på banken står inför när de ska bedöma risker för penningtvätt.
”Regelverket är omfattande och många är rädda för att göra fel. Det påverkar bedömningarna och kan i vissa fall bidra till att konton stängs”, säger hon.
Linder lyfte också att erfarna handläggare sagts upp och ersatts av automatiserade lösningar. Detta gör att resurser saknas för de individuella prövningar som FI efterfrågar.
”Jag tror tyvärr att man försöker räkna hem effekterna av de digitala lösningarna för tidigt. I stället för att faktiskt se om systemen sänker arbetsbelastningen så minskar man personalstyrkan direkt.” säger hon.
FI tar fram ny vägledning
FI arbetar nu med att ta fram mer vägledning för hur bankerna ska tillämpa regelverket i arbetet för att motverka penningtvätt.
Målet är att stärka de individuella bedömningarna och minska risken för att konton stängs i onödan.
”Bankerna behöver ha resurser för att hantera de här frågorna. Det är viktigt att de faktiskt kan göra ordentliga prövningar”, säger Sundberg.
