Den 5 juni träder de sista ändringarna i den så kallade noteringsakten i kraft. Det innebär ändrade regler i EU:s marknadsmissbruksförordning och i den svenska lag som kompletterar förordningen.
Nya regler för insiderinformation – då måste du rapportera
Den största nyheten gäller när insiderinformation som utgör ett mellanliggande steg i en pågående process måste offentliggöras, enligt Finansinspektionen (FI).
Huvudregeln ligger fast: insiderinformation ska offentliggöras så snart som möjligt. Det som ändras är att insiderinformation som utgör ett mellanliggande steg i en process inte längre behöver offentliggöras förrän den slutliga omständigheten eller händelsen har inträffat.
Missa inte: Soldat gripen: Slog vad med hemligstämplad information. Realtid
Därmed försvinner också behovet för emittenter att skjuta upp offentliggörandet av sådan information, skriver FI.
Krav kvarstår
Vissa krav kvarstår dock. Skyldigheten att upprätta insiderförteckningar finns kvar precis som tidigare. Emittenter måste också offentliggöra insiderinformation om ett mellanliggande steg om det finns misstanke om att informationen har läckt.
Läs även: Ica-härvan: Sverige största insiderhärva – HD nekar prövning. Dagens PS
För att hjälpa bolagen att avgöra när offentliggörande krävs har EU-kommissionen tagit fram en delegerad akt med en icke-uttömmande lista över exempel på vad som räknas som mellanliggande steg.
FI uppger samtidigt att myndigheten har uppdaterat den relevanta informationen och sina frågor och svar på sin webbplats.
Flera insideraffärer senaste tiden
Ändringarna kommer i en period då insiderfrågor fått stor uppmärksamhet på den svenska marknaden. I februari kallade FI bolag under tillsyn till möte efter misstänkt insiderhandel i samband med flera större aktietransaktioner, framför allt kring hur marknadssonderingar inför riktade emissioner genomförs.
Missa inte: FI trappar upp kampen på nätet: Rekryterar Unga Aktiesparares vd. Realtid
FI:s marknadschef Jimmy Kvarnström har beskrivit problemen som ett allvarligt fenomen som påverkar förtroendet för aktiemarknaden.
Senare under våren slog Ekobrottsmyndigheten till i en ny insiderhärva, där två personer häktades misstänkta för grovt insiderbrott kopplat till ett uppköpsbud på ett börsbolag.
En av de häktade beskrevs som ett styrelseproffs med uppdrag i flera börslistade bolag, enligt Realtids rapportering.
Samtidigt friade Svea hovrätt under våren en av två bröder som tingsrätten tidigare dömt för insiderbrott i Smoltek-aktien, sedan uppsåtet inte kunnat bevisas.