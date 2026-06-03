Nya regler för insiderinformation – då måste du rapportera

Den största nyheten gäller när insiderinformation som utgör ett mellanliggande steg i en pågående process måste offentliggöras, enligt Finansinspektionen (FI).

Huvudregeln ligger fast: insiderinformation ska offentliggöras så snart som möjligt. Det som ändras är att insiderinformation som utgör ett mellanliggande steg i en process inte längre behöver offentliggöras förrän den slutliga omständigheten eller händelsen har inträffat.

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Därmed försvinner också behovet för emittenter att skjuta upp offentliggörandet av sådan information, skriver FI.

Krav kvarstår

Vissa krav kvarstår dock. Skyldigheten att upprätta insiderförteckningar finns kvar precis som tidigare. Emittenter måste också offentliggöra insiderinformation om ett mellanliggande steg om det finns misstanke om att informationen har läckt.

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För att hjälpa bolagen att avgöra när offentliggörande krävs har EU-kommissionen tagit fram en delegerad akt med en icke-uttömmande lista över exempel på vad som räknas som mellanliggande steg.

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FI uppger samtidigt att myndigheten har uppdaterat den relevanta informationen och sina frågor och svar på sin webbplats.