Köpte aktier före miljardaffär – brodern frias nu i hovrätten

Fallet går tillbaka till december 2023.

Den yngre brodern hade inte rört sitt aktiedepå hos Avanza sedan september 2022, men fick plötsligt in 100 000 kronor från sin äldre bror.

Samma dag köpte han ”relativt aggressivt” aktier i Smoltek för cirka 75 000 kronor, strax före börsens stängning.

Bara minuter efter köpet skickade Smoltek ut pressmeddelanden om en affär med det taiwanesiska elektronikföretaget Yageo.

Aktiekursen rusade med 34 procent och nådde som högst en uppgång på 70 procent under dagen. Affären gav bröderna en vinst på drygt 26 000 kronor.

Den äldre brodern var delägare och styrelseledamot i ett investmentbolag som deltog i Smolteks riktade emission. Han hade således tillgång till insiderinformation om det kommande avtalet. Tolv dagar efter handeln anmälde Avanza misstänkt insiderbrott till Finansinspektionen.

Tingsrätten dömde båda

Stockholms tingsrätt bedömde att den äldre brodern hade insiderinformation och avfärdade hans förklaring om att pengaöverföringen gällde en skatteskuld som en ”efterhandskonstruktion”.

Den yngre brodern dömdes för att ha agerat med likgiltighetsuppsåt. Han borde ha insett att köprådet baserades på insiderinformation, resonerade tingsrätten.

Båda dömdes till villkorlig dom, den äldre med 120 dagsböter och den yngre med 50 dagsböter.