Ekonomisk kris i Ryssland: Då öppnar storbanken för krypto

Systemet ska stå färdigt senast den 1 december.

Kärnan i projektet är ett digitalt förvaringssystem som ska dokumentera kundernas äganderätt till kryptovalutor, skriver BTC-Echo.

Missa inte: Irländsk fabrik kopplas till ryska vapen – EU vågar inte stoppa den. Realtid

En stor del av transaktionerna ska avvecklas utanför själva blockkedjan. Sberbank ska också driva aktiva plånböcker där kunder kan göra insättningar, uttag och överföringar.

Enligt bankens förste vice styrelseordförande Alexander Vedyakhin är arbetet långt ifrån klart. Ytterligare regelverk krävs för allt från depå- och bokföringssystem till licensiering av nya mellanhänder, och banken uppger sig vilja bidra med sin expertis i det fortsatta arbetet.

Centralbanken ska styra vilka valutor som tillåts

Sberbanks planer är kopplade till en bredare reglering av den ryska kryptomarknaden.

Det ryska parlamentet har enligt BTC-Echo klubbat de avgörande läsningarna av ett lagförslag som ska föra in handeln med digitala tillgångar i reglerade former.

ANNONS

Läs även: Läckta dokument: Rysslands nya robot ett fiasko. Dagens PS

Framöver ska den ryska centralbanken avgöra vilka kryptovalutor som får handlas via godkända aktörer. Fem reglerade marknadsdeltagare definieras: kryptobörser, mäklare, kapitalförvaltare, leverantörer av börstjänster samt förvaringsinstitut. Reglerna träder i kraft den 1 september 2026.

Parallellt skärper EU sina sanktioner. Unionen förde nyligen upp kryptobörsen HTX på sanktionslistan, sedan plattformen enligt Europeiska rådet ska ha hjälpt till att kringgå befintliga Rysslandssanktioner.