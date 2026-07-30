Ekonomisk kris i Ryssland: Då öppnar storbanken för krypto

Rysslands största bank, Sberbank, förbereder nu en infrastruktur för handel, förvaring och avveckling av kryptotillgångar. Steget tas samtidigt som landets ekonomi visar allt tydligare sprickor under sanktionstrycket.
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Systemet ska stå färdigt senast den 1 december.
Kärnan i projektet är ett digitalt förvaringssystem som ska dokumentera kundernas äganderätt till kryptovalutor, skriver BTC-Echo.
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En stor del av transaktionerna ska avvecklas utanför själva blockkedjan. Sberbank ska också driva aktiva plånböcker där kunder kan göra insättningar, uttag och överföringar.
Enligt bankens förste vice styrelseordförande Alexander Vedyakhin är arbetet långt ifrån klart. Ytterligare regelverk krävs för allt från depå- och bokföringssystem till licensiering av nya mellanhänder, och banken uppger sig vilja bidra med sin expertis i det fortsatta arbetet.
Centralbanken ska styra vilka valutor som tillåts
Sberbanks planer är kopplade till en bredare reglering av den ryska kryptomarknaden.
Det ryska parlamentet har enligt BTC-Echo klubbat de avgörande läsningarna av ett lagförslag som ska föra in handeln med digitala tillgångar i reglerade former.
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Framöver ska den ryska centralbanken avgöra vilka kryptovalutor som får handlas via godkända aktörer. Fem reglerade marknadsdeltagare definieras: kryptobörser, mäklare, kapitalförvaltare, leverantörer av börstjänster samt förvaringsinstitut. Reglerna träder i kraft den 1 september 2026.
Parallellt skärper EU sina sanktioner. Unionen förde nyligen upp kryptobörsen HTX på sanktionslistan, sedan plattformen enligt Europeiska rådet ska ha hjälpt till att kringgå befintliga Rysslandssanktioner.
Krypto-satsning mot en krackelerande ekonomi
Satsningen sker mot en dyster ekonomisk bakgrund.
Som Realtid tidigare rapporterat sänkte den ryska centralbanken den 25 juli sin BNP-prognos för 2026 till 0,0–1,0 procent, samtidigt som Moskvabörsen fallit mer än 31 procent sedan toppen i mars.
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Det är inte längre utländska investerare som leder kapitalflykten, utan ryssarna själva. Bloomberg uppskattar att tiotals miljarder dollar lämnat landet sedan årsskiftet, med ryska miljardärer som flyttar pengar utomlands av oro för att Kreml ska beslagta privata tillgångar.
Samtidigt varnar en europeisk underrättelserapport för en ”explosiv” bankkris sedan landets banker tvingats bära en allt större del av krigsekonomin. Budgetunderskottet hade i maj svällt till 6 biljoner rubel, motsvarande 83 miljarder dollar.