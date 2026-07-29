Rekordvinst för Deutsche Bank – men marknaden tvekar

Nettointäkterna landade på 8,5 miljarder euro under andra kvartalet, en ökning med 9 procent jämfört med samma period i fjol, och därmed det tjugonde kvartalet i rad med stigande intäkter, skriver Reuters.

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Vinsten efter skatt i kvartalet uppgick till 1,9 miljarder euro.

Avkastningen på materiellt eget kapital förbättrades till 11,9 procent för halvåret, medan kostnads-/intäktskvoten sjönk till 60,9 procent, båda tecken på att vd Christian Sewings långa omvandling av banken börjar ge utdelning.

Höjd prognos och nya återköp

Deutsche Bank passade samtidigt på att skruva upp helårsprognosen för räntenettot till över 14 miljarder euro.

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Banken aviserade även ett nytt återköpsprogram på 500 miljoner euro, som inleds när det pågående programmet på en miljard euro är slutfört.

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Trots rekordsiffrorna reagerade marknaden svalt. Aktien slutade något lägre på handelsdagen och rörde sig knappt i efterhandeln, en påminnelse om att förväntningarna redan låg högt inför rapporten.

Kostnaderna i fokus

Att reaktionen blev dämpad var delvis väntat. I en förhandsanalys inför rapporten pekade Bank of America, återgivet av Finimize, på att stigande kostnader skulle tynga kvartalet. Banken fortsätter att investera i strategiska projekt, bär omstruktureringskostnader i privatbanken och nyanställer – utgifter som pressar resultatet på kort sikt.

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Samtidigt var analytikernas budskap att bankens långsiktiga vinstmotor står stabil. Kombinationen av rekordvinst, höjd prognos och fortsatta återköp talar för att Sewing håller kursen mot bankens finansiella mål för 2026, även om vägen dit fortfarande kostar