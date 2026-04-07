Två personer har häktats misstänkta för grovt insiderbrott i en ny härva, som enligt uppgifter är kopplad till ett uppköpsbud på ett börsbolag under förra året.
Två häktade i insiderhärva – har uppdrag i flera börsbolag
Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomförde tidigt i måndags förra veckan ett tillslag där fem personer greps.
På torsdagen begärdes två av dem häktade på sannolika skäl, den högre misstankegraden, för grovt insiderbrott, vilket Stockholms tingsrätt beviljade, rapporterar Dagens industri.
Enligt Di:s uppgifter kretsar misstankarna kring ett utköpsbud på ett då noterat bolag under 2025. Av offentliga handlingar i tingsrätten framgår dock inte vilket bolag det rör sig om.
Styrelseproffs misstänkt
En av de häktade beskrivs som ett styrelseproffs med uppdrag i ett flertal företag, däribland en medelstor svensk bank.
Personens försvarare, advokat Rodney Humphreys, uppger till Di att klienten förnekar brott men avböjer i övrigt att kommentera med hänvisning till rådande yppandeförbud.
Fler kopplingar till börsmarknaden
Nu visar en genomgång av Nyhetsbyrån Direkt att den häktade personen har mer omfattande kopplingar till börsmarknaden än vad som tidigare framkommit.
Utöver bankuppdraget, som enligt Direkt gäller en onoterad bank, har personen pågående styrelseuppdrag i två börslistade bolag.
Totalt har den häktade nio aktiva styrelseuppdrag, och har dessutom tidigare suttit i styrelsen för ytterligare fem noterade bolag, enligt Direkts sammanställning.
Genomgången visar även att ett listat bolag där personen vid den aktuella tidpunkten satt i styrelsen blev föremål för ett bud under 2025 och numera är avnoterat, något som kan ha bäring på utredningen.
Båda de häktade sitter med restriktioner, enligt häktningsbeslutet. Utöver de två häktade greps ytterligare tre personer i tillslaget, men de har inte begärts häktade.