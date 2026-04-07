Två häktade i insiderhärva – har uppdrag i flera börsbolag

Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomförde tidigt i måndags förra veckan ett tillslag där fem personer greps.

På torsdagen begärdes två av dem häktade på sannolika skäl, den högre misstankegraden, för grovt insiderbrott, vilket Stockholms tingsrätt beviljade, rapporterar Dagens industri.

Enligt Di:s uppgifter kretsar misstankarna kring ett utköpsbud på ett då noterat bolag under 2025. Av offentliga handlingar i tingsrätten framgår dock inte vilket bolag det rör sig om.

Styrelseproffs misstänkt

En av de häktade beskrivs som ett styrelseproffs med uppdrag i ett flertal företag, däribland en medelstor svensk bank.

Personens försvarare, advokat Rodney Humphreys, uppger till Di att klienten förnekar brott men avböjer i övrigt att kommentera med hänvisning till rådande yppandeförbud.