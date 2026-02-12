Finansinspektionen (FI) gör en rejäl förstärkning i arbetet mot explosionen av bedrägerier och oseriösa investeringsaktörer på nätet och sociala medier.
FI trappar upp kampen på nätet: Rekryterar Unga Aktiesparares vd
Henrik Wallerström (tidigare Johansson), som fram till nu varit framgångsrik vd på Unga Aktiesparare, har rekryterats som finansinspektör bl.a. med fokus på digitala aktörer kan Realtid som första media berätta.
Läs även: Stjäl miljoner via sociala medier – tricket du måste känna till – Realtid
50-procentig ökning av brotten
Bedrägerier och fejkkonton på nätet i syfte att lura folk på pengar och göra oseriösa investeringar har skjutit i höjden de senaste åren.
”Under 2023 polisanmäldes nästan 4 000 brott av denna typ, vilket är en ökning med drygt 50 procent jämfört med 2022. Bedragarna har dragit nytta av den ökade digitaliseringen”, skrev Finansinspektionen i en rapport hösten 2024 som svar på ett regeringsuppdrag att kartlägga problemet.
Nu skruvar FI upp trycket och förstärker med kompetens som förstår den nya digitala investeringskartan av yttersta klass.
Henrik Wallerström från Unga Aktiesparare har värvats och kommer ansluta senare i vår.
Realtid första tidning att gratulera
”Tack, jag ska jobba som Finansinspektör på finansinspektionen med fokus på digitala aktörer på sparmarknaden”, säger UA:s mångårige vd när Realid som första tidning gratulerar till den nya tjänsten på FI.
”Det innebär att man arbetar med tillsynen på finansmarknaden. Det handlar både om att ha dialog med aktörer på marknaden och identifiera risker, men också utföra själva tillsynen”, förklarar han och fortsätter;
”Under nästan hela mitt arbetsliv har jag på något sätt fått jobba med att förbättra förutsättningarna för sparare. Det som lockade mest är att fortsatt kunna förbättra sparmarknaden, men för mig från en helt ny vinkel”.
”Jag tror personligen det behövs fler personer från branschen som vill jobba med att göra marknaden bättre för alla seriösa och schyssta aktörer”.
Den UA-vd som suttit längst någonsin
Henrik Wallerström har suttit som vd för Unga Aktiesparare i drygt sju år när han nu lämnar tjänsten senare i vår.
Därmed är han den UA-vd som suttit längst någonsin.
”Det roligaste har nog varit att se både anställda och ideellt engagerade ungdomar gå från att vara helt nya på börsen till att bli väldigt kompetenta och självsäkra vuxna personer som gör stor skillnad för människor runt om sig och nytta för samhället”, säger han om sin tid på organisationen och tillägger;
”Vad jag är mest nöjd med är att Unga Aktiesparare under en tid där föreningar och ideellt engagemang har fått det tuffare har vår organisation blivit professionellare och bättre än någonsin. Tittar vi bara på januari nu har vi aldrig haft så många deltagare på aktiviteter som denna januari”.
”Ska försöka minimera oseriösa aktörers möjligheter”
Vad tar han då med sig för erfarenheter in i den nya tjänsten han ska axla på FI?
”Huvudsakligen handlar det om förståelsen för det finansiella ekosystemet och att förtroende är den viktigaste valutan i finansbranschen”.
”Så fort det blir pengar inblandat kommer det nästan alltid finnas någon som vill utnyttja det för egen vinning även om andra far illa av det. Det vi kan göra är att försöka minimera dessa möjligheter”, säger han om målet med sitt nya arbete.
”Jag försöker skicka med alla att man ska ha i bakhuvudet vad den man lyssnar på har för intressen i att man gör en viss investering eller köper en viss tjänst”.
Läs även: President – och kryptobedragare? – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.
