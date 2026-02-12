FI trappar upp kampen på nätet: Rekryterar Unga Aktiesparares vd

Realtid första tidning att gratulera

”Tack, jag ska jobba som Finansinspektör på finansinspektionen med fokus på digitala aktörer på sparmarknaden”, säger UA:s mångårige vd när Realid som första tidning gratulerar till den nya tjänsten på FI.

”Det innebär att man arbetar med tillsynen på finansmarknaden. Det handlar både om att ha dialog med aktörer på marknaden och identifiera risker, men också utföra själva tillsynen”, förklarar han och fortsätter;

”Under nästan hela mitt arbetsliv har jag på något sätt fått jobba med att förbättra förutsättningarna för sparare. Det som lockade mest är att fortsatt kunna förbättra sparmarknaden, men för mig från en helt ny vinkel”.

”Jag tror personligen det behövs fler personer från branschen som vill jobba med att göra marknaden bättre för alla seriösa och schyssta aktörer”.

Den UA-vd som suttit längst någonsin

Henrik Wallerström har suttit som vd för Unga Aktiesparare i drygt sju år när han nu lämnar tjänsten senare i vår.

Därmed är han den UA-vd som suttit längst någonsin.

”Det roligaste har nog varit att se både anställda och ideellt engagerade ungdomar gå från att vara helt nya på börsen till att bli väldigt kompetenta och självsäkra vuxna personer som gör stor skillnad för människor runt om sig och nytta för samhället”, säger han om sin tid på organisationen och tillägger;

”Vad jag är mest nöjd med är att Unga Aktiesparare under en tid där föreningar och ideellt engagemang har fått det tuffare har vår organisation blivit professionellare och bättre än någonsin. Tittar vi bara på januari nu har vi aldrig haft så många deltagare på aktiviteter som denna januari”.

”Ska försöka minimera oseriösa aktörers möjligheter”

Vad tar han då med sig för erfarenheter in i den nya tjänsten han ska axla på FI?

”Huvudsakligen handlar det om förståelsen för det finansiella ekosystemet och att förtroende är den viktigaste valutan i finansbranschen”.

”Så fort det blir pengar inblandat kommer det nästan alltid finnas någon som vill utnyttja det för egen vinning även om andra far illa av det. Det vi kan göra är att försöka minimera dessa möjligheter”, säger han om målet med sitt nya arbete.

”Jag försöker skicka med alla att man ska ha i bakhuvudet vad den man lyssnar på har för intressen i att man gör en viss investering eller köper en viss tjänst”.

