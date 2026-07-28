Musk gör Twitter till en bank – lockar med 6 procents ränta

Så fungerar X Money

Rent praktiskt innebär det att användare kan sätta in pengar på ett konto, skicka betalningar till andra användare, betala räkningar och göra banköverföringar utan att lämna appen.



Tjänsten drivs i samarbete med Cross River Bank, där insättningarna omfattas av den amerikanska insättningsgarantin, FDIC, upp till 250 000 dollar.

Den högsta räntan på sex procent erbjuds enbart Premium+-prenumeranter. Premium-användare kan visserligen också få den, men måste då uppfylla bolagets krav på regelbundna direktinsättningar, exempelvis lön.

ANNONS

Läs också: Stjärnåklagaren berättar: Så lurades staten av bankjättarna. Realtid

Utmanar fintechjättarna

Satsningen innebär att X nu konkurrerar direkt med etablerade betalappar som Venmo, Cash App och SoFi.



Till skillnad från dessa bygger X sin finansiella tjänst ovanpå ett socialt nätverk med miljontals användare. Genom samarbetet med Cross River Bank omfattas användarnas insättningar av FDIC:s insättningsgaranti upp till 250 000 dollar.

Det ger bolaget en potentiell fördel genom att betalningar och banktjänster byggs in i en plattform där användarna redan finns.

Läs också: Storbankerna krossar börsen – men en aktie kan man sälja. Realtid

Har redan väckt frågor

Men satsningen har också väckt frågor. Redan före lanseringen har tjänsten hamnat under lupp i Washington. Den demokratiska senatorn Elizabeth Warren har begärt att Elon Musk ska redogöra för hur X Money ska kunna finansiera den höga räntan.



Hon har dessutom pekat på att Cross River Bank tidigare fått kritik och tillsynsåtgärder från FDIC kopplade till bankens utlåningsrutiner.

Missa inte: Nobelpristagare till Musk: ”Ge bort förmögenheten” – Här är svaret. Realtid

ANNONS