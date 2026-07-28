X erbjuder nu betalande Premium-användare i USA upp till sex procents ränta på insatta pengar. Därmed tar Elon Musk plattformen in i bankvärlden och utmanar betalappar som Venmo, Cash App och SoFi.
Musk gör Twitter till en bank – lockar med 6 procents ränta
Sex procents ränta är ett ovanligt högt erbjudande på den amerikanska marknaden och placerar X Money bland de mest attraktiva sparalternativen.
Läs också: Ny maktlista: Här är fintechbranschens största vinnare. Realtid
Ska bli en ”superapp”
Samtidigt är lanseringen mer än bara en ny banktjänst. Den är ett nytt steg i Elon Musks långsiktiga plan att göra X till en så kallad ”superapp”.
Förebilden är kinesiska WeChat, som samlar meddelanden, betalningar och andra vardagstjänster i en och samma app. Musk har under flera år sagt att han vill skapa en liknande tjänst för den amerikanska marknaden.
Läs också: Slutlånat för Kina – Världsbanken bromsar in. Realtid
Så fungerar X Money
Rent praktiskt innebär det att användare kan sätta in pengar på ett konto, skicka betalningar till andra användare, betala räkningar och göra banköverföringar utan att lämna appen.
Tjänsten drivs i samarbete med Cross River Bank, där insättningarna omfattas av den amerikanska insättningsgarantin, FDIC, upp till 250 000 dollar.
Den högsta räntan på sex procent erbjuds enbart Premium+-prenumeranter. Premium-användare kan visserligen också få den, men måste då uppfylla bolagets krav på regelbundna direktinsättningar, exempelvis lön.
Läs också: Stjärnåklagaren berättar: Så lurades staten av bankjättarna. Realtid
Utmanar fintechjättarna
Satsningen innebär att X nu konkurrerar direkt med etablerade betalappar som Venmo, Cash App och SoFi.
Till skillnad från dessa bygger X sin finansiella tjänst ovanpå ett socialt nätverk med miljontals användare. Genom samarbetet med Cross River Bank omfattas användarnas insättningar av FDIC:s insättningsgaranti upp till 250 000 dollar.
Det ger bolaget en potentiell fördel genom att betalningar och banktjänster byggs in i en plattform där användarna redan finns.
Läs också: Storbankerna krossar börsen – men en aktie kan man sälja. Realtid
Har redan väckt frågor
Men satsningen har också väckt frågor. Redan före lanseringen har tjänsten hamnat under lupp i Washington. Den demokratiska senatorn Elizabeth Warren har begärt att Elon Musk ska redogöra för hur X Money ska kunna finansiera den höga räntan.
Hon har dessutom pekat på att Cross River Bank tidigare fått kritik och tillsynsåtgärder från FDIC kopplade till bankens utlåningsrutiner.
Missa inte: Nobelpristagare till Musk: ”Ge bort förmögenheten” – Här är svaret. Realtid