FI misstänker insiderbrott – kallar till sig företag

Insiderbrott är ett problem i finansbranscher över hela världen, och Sverige är inget undantag.

Finansinspektionen (FI) har på senare tid misstänkt insiderbrott i samband med flera större aktietransaktioner.

Nu kallar FI företag under tillsyn till möte för att diskutera problemen.

”Allvarligt fenomen”

Problemen rör främst hur marknadssonderingar genomförs inför exempelvis riktade emissioner och andra kapitalmarknadsaffärer.

Enligt FI har mottagare av information kunnat identifiera ett bolag eller dra slutsatser om den aktuella transaktionen redan innan de formellt samtyckt till att ta emot insiderinformation, så kallad wall-crossing.

Det riskerar att strida mot regelverket mot marknadsmissbruk, vars syfte är att säkerställa lika informationsförutsättningar och motverka insiderhandel.

”Det här är ett allvarligt fenomen som påverkar förtroendet för aktiemarknaden. Marknaden förutsätter att alla aktörer har tillgång till samma information. När detta inte säkerställs ökar risken för insiderhandel och snedvridna marknadsvillkor. Ansvaret för att regelverket efterlevs ligger hos företagen”, säger Jimmy Kvarnström, chef för område Marknader på FI, i ett pressmeddelande.