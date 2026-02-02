Flera aktietransaktioner misstänks ha lett till insiderhandel i Sverige nyligen. Det har fått Finansinspektionen att agera.
FI misstänker insiderbrott – kallar till sig företag
Insiderbrott är ett problem i finansbranscher över hela världen, och Sverige är inget undantag.
Finansinspektionen (FI) har på senare tid misstänkt insiderbrott i samband med flera större aktietransaktioner.
Nu kallar FI företag under tillsyn till möte för att diskutera problemen.
”Allvarligt fenomen”
Problemen rör främst hur marknadssonderingar genomförs inför exempelvis riktade emissioner och andra kapitalmarknadsaffärer.
Enligt FI har mottagare av information kunnat identifiera ett bolag eller dra slutsatser om den aktuella transaktionen redan innan de formellt samtyckt till att ta emot insiderinformation, så kallad wall-crossing.
Det riskerar att strida mot regelverket mot marknadsmissbruk, vars syfte är att säkerställa lika informationsförutsättningar och motverka insiderhandel.
”Det här är ett allvarligt fenomen som påverkar förtroendet för aktiemarknaden. Marknaden förutsätter att alla aktörer har tillgång till samma information. När detta inte säkerställs ökar risken för insiderhandel och snedvridna marknadsvillkor. Ansvaret för att regelverket efterlevs ligger hos företagen”, säger Jimmy Kvarnström, chef för område Marknader på FI, i ett pressmeddelande.
Måste uppfylla regelverket
I flera fall har FI redan anmält misstänkt insiderhandel till Ekobrottsmyndigheten.
Som ett led i tillsynsarbetet samlar FI nu övervaknings- och compliancefunktioner hos berörda företag för att tydliggöra vilka krav som gäller.
Fokus ligger på att rutinerna för marknadssonderingar måste uppfylla regelverket fullt ut, både vad gäller innehållet i den information som delas och hur processen dokumenteras.
Får inte lämna information för tidigt
FI uppger att efterlevnaden kommer att följas noggrant framöver.
En central fråga är vilken information som får lämnas innan mottagaren har gett sitt samtycke till att ta emot insiderinformation.
FI betonar att sådan information ska begränsas till vad regelverket uttryckligen tillåter.
Finns krav på dokumentation
Uppgifter om exempelvis bransch, transaktionstyp, storlek eller förväntad marknadspåverkan får inte delas om de direkt eller indirekt kan möjliggöra identifiering av emittent eller affär.
FI påminner även om dokumentationskraven.
Marknadssonderingar ska dokumenteras i enlighet med gällande regler och myndigheten kan begära in underlag från aktörerna, som inspelningar samt insider- och sonderingsförteckningar.
