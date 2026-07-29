Skandalen skakar storbanken: Beviljade gräddfilslån till de allra rikaste

Bolånehandläggare på Morgan Stanleys privatbank för de allra rikaste har känt sig pressade att bortse från invändningar och bevilja lån åt bankens förmögna kunder.
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Det rapporterar Wall Street Journal, som talat med nuvarande och tidigare anställda och tagit del av interna mejl, dokument och en whistlebloweranmälan till amerikanska tillsynsmyndigheter.
Morgan Stanleys bolåneavdelning finns till för att betjäna bankens förmögenhetsverksamhet, som förvaltar tillgångar värda omkring 8 biljoner dollar.
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Till skillnad från många andra banker ges lånen bara till kunder som redan har en relation med förmögenhetssidan.
Rådgivare pressade handläggare
Det finns en spänning mellan de förmögenhetsrådgivare som sköter kundernas tillgångar och de handläggare som ska granska låneansökningarna.
Rådgivarna får en avgift när deras kunder tar nya bolån, en avgift som växer med lånebeloppet, och de fyller dessutom i enkäter som kan påverka handläggarnas utvärderingar och bonusar.
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Handläggare som fördröjt eller avslagit lån uppger att de mött motstånd från chefer och rådgivare. I ett fall ska en rådgivare ha hänvisat till att han hade dåvarande vd:n James Gormans mobilnummer och kunde ringa honom om ett lån drog ut på tiden.
Morgan Stanley tillbakavisar bilden och uppger att banken håller robusta kreditstandarder, att lånebesluten fattas oberoende och att inget lån beviljats felaktigt.
Vanligaste formen av bolånebedrägeri
Flera kunder ska upprepade gånger ha ansökt om så kallade owner-occupied-lån trots att fastigheterna verkade köpas i investeringssyfte.
Sådana lån har ofta lägre ränta och kräver mindre kontantinsats än lån för andrahandsbostäder eller investeringsobjekt, och att medvetet söka fel typ av lån kan utgöra bedrägeri.
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Fenomenet är välkänt för amerikanska myndigheter. Enligt finansunderrättelseenheten FinCEN är occupancy fraud, att en låntagare uppger att en bostad ska vara permanentbostad trots att den är ett andrahem eller investeringsobjekt, den vanligaste formen av felaktig uppgift i granskade misstankerapporter.
Motivet uppges ofta vara mer förmånliga lånevillkor eller att tvätta pengar.
Politiskt laddat i USA
Frågan har också blivit politiskt känslig.
Trump-administrationen har det senaste året riktat anklagelser om just occupancy fraud mot flera demokratiska företrädare, bland dem Fed-guvernören Lisa Cook, senatorn Adam Schiff och delstatsåklagaren Letitia James, som samtliga nekar, skriver NBC News.
Morgan Stanley står samtidigt redan under ökad granskning. Under 2025 inledde branschorganet FINRA en utredning om penningtvättsrisker kopplade till bankens förmögna och politiskt exponerade kunder, enligt Benzinga.
Banken uppger å sin sida att den inte känner till någon pågående myndighetsutredning som rör bolåneverksamheten.