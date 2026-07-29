Skandalen skakar storbanken: Beviljade gräddfilslån till de allra rikaste

Det rapporterar Wall Street Journal, som talat med nuvarande och tidigare anställda och tagit del av interna mejl, dokument och en whistlebloweranmälan till amerikanska tillsynsmyndigheter.

Morgan Stanleys bolåneavdelning finns till för att betjäna bankens förmögenhetsverksamhet, som förvaltar tillgångar värda omkring 8 biljoner dollar.

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Till skillnad från många andra banker ges lånen bara till kunder som redan har en relation med förmögenhetssidan.

Rådgivare pressade handläggare

Det finns en spänning mellan de förmögenhetsrådgivare som sköter kundernas tillgångar och de handläggare som ska granska låneansökningarna.

Rådgivarna får en avgift när deras kunder tar nya bolån, en avgift som växer med lånebeloppet, och de fyller dessutom i enkäter som kan påverka handläggarnas utvärderingar och bonusar.

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Handläggare som fördröjt eller avslagit lån uppger att de mött motstånd från chefer och rådgivare. I ett fall ska en rådgivare ha hänvisat till att han hade dåvarande vd:n James Gormans mobilnummer och kunde ringa honom om ett lån drog ut på tiden.

Morgan Stanley tillbakavisar bilden och uppger att banken håller robusta kreditstandarder, att lånebesluten fattas oberoende och att inget lån beviljats felaktigt.