Soldat gripen: Slog vad med hemligstämplad information

Den misstänkte, Gannon Ken Van Dyke, är underofficer inom amerikanska specialstyrkor och deltog i planeringen av en hemlig operation i januari som slutade med att amerikanska styrkor grep Venezuelas ledare Nicolás Maduro och hans fru Cilia Flores.



Enligt åtalet placerade Van Dyke ett dussintal vad på Polymarket dagarna före insatsen och satsade totalt cirka 33 000 dollar. När styrkorna genomförde operationen steg värdet kraftigt och gav honom en vinst på nära 410 000 dollar, skriver CNBC.

Åtalas för insiderhandel

Det amerikanska justitiedepartementet anklagar honom för att ha utnyttjat hemligstämplad information för personlig vinning.



Åklagare åtalar honom för bedrägeri, olaglig användning av hemligstämplad information och penningtvätt.



Dessutom har CFTC, den amerikanska derivattillsynsmyndigheten, lämnat in en civil stämning för brott mot reglerna för råvaru- och derivathandel.

Polymarket skärper reglerna

Vidare uppger Polymarket att man identifierat misstänkt handel kopplad till hemligstämplad information.

Företaget kontaktade myndigheterna har dessutom nyligen skärpt sina regler för att motverka insiderhandel.

Trump kommenterar: ”Världen har blivit ett kasino”

President Donald Trump kommenterade gripandet och jämförde situationen med sportspel. Samtidigt betonar han att han inte gillar utvecklingen där prediktionsmarknader används av personer med insyn.

Åklagare yrkar på långa straff

Om domstolen fäller Van Dyke riskerar han upp till 20 års fängelse för det grövsta åtalspunkten, och ytterligare straff för övriga brott. Han väntas ställas inför domare i North Carolina.