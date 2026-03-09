Hon straffades för att hon handlade för mycket på pressbyrån

KRÖNIKA Jag ringer upp kvinnan för att få veta mer. Hon berättar att hon just nu inte har någonstans att bo.

Utan konto och framför allt utan BankID krymper världen snabbt ihop. Hon kan inte teckna avtal, inte legitimera sig, inte ens söka jobb utan hinder.

Hon försöker, hon har skaffat Freja eID, det fungerar åtminstone hos Arbetsförmedlingen. Men det är som att varje dörr hon närmar sig kräver just det hon blivit av med.

Ändå säger hon att hon inte vill säga något negativt om sin bank. De har ju haft fin kontakt i alla år.

Det här är en krönika. Ställningstaganden som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigtvis redaktionens uppfattning.

”Du är så liten i deras värld”

Ändå är hon misstänkt. Det är hon som får ett straff. Brottet är att hon handlat för mycket på Pressbyrån.

Hon är bakbunden tills frågan om kontona är löst och hon har tillgång till sina pengar igen. Det kan dröja upp till ett år.

I slutet av vårt samtal säger hon något som får sammanfatta de senaste veckornas granskning av banker som stänger konton:

”Banker är så fruktansvärt stora och du är så liten i deras värld”.

