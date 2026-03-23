Fem penningtvättsskandaler som skakat världen

Danske Bank – 200 miljarder euro genom Estland

Danske Banks estniska filial blev navet i ett av historiens största penningtvättsupplägg. Mellan 2007 och 2015 passerade runt 200 miljarder euro i misstänkta transaktioner från Ryssland och andra tidigare Sovjetstater.

Interna varningar nådde ledningen, men åtgärderna uteblev. När skandalen briserade föll bankens förtroende ihop på rekordtid.

HSBC – karteller och sanktionerade kunder

HSBC erkände 2012 att banken låtit mexikanska drogkarteller och sanktionerade aktörer föra över hundratals miljoner dollar.

Bristande interna kontroller för att upptäcka misstänkta transaktioner gjorde att varningarna aldrig fångades upp. Banken var tvungna att betala 1,9 miljarder dollar i böter och fick acceptera flera års extern övervakning.

1MDB – miljarderna som försvann

Malaysias statliga utvecklingsfond plundrades på över 4,5 miljarder dollar. Pengarna användes till lyxfastigheter, konst och filmproduktion.

Banker som Goldman Sachs drogs in och tvingades betala rekordböter. Skandalen skakade hela Malaysias politiska system.

Wirecard – fintechstjärnan som imploderade

När tyska Wirecard kollapsade 2020 saknades 1,9 miljarder euro. Bakom fasaden fanns skalbolag, luftaffärer och transaktioner via högriskpartners.

Fallet blev en symbol för hur snabbt en hajpad fintech kan falla när tillsynen inte hänger med.

Swedbank – Baltikumspåret som nådde Sverige

Efter att Danske Bank avslöjades upptäcktes att även Swedbank hanterat stora volymer misstänkta transaktioner i Estland. Bristande kundkännedom och interna varningar som aldrig nådde styrelsen ledde till miljardböter och omfattande ledningsavgångar.

