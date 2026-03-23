Penningtvätt är inte bara ett tekniskt regelbrott. Det är miljardrullning som skakar banker, fäller ledningar och blottar hur sårbart det globala finansiella systemet faktiskt är. Här är fem fall som visar vad som händer när kontrollen brister.
Fem penningtvättsskandaler som skakat världen
Bakom varje stort penningtvättsfall finns en kedja av beslut som gick fel. I flera av de mest uppmärksammade skandalerna var det inte bristen på information som fällde bankerna, utan att riskerna underskattades, kontroller sattes ur spel och transaktioner tilläts fortsätta trots tydliga avvikelser.
Skärpta regler – och banker som tar till övervåld i riskhanteringen
De här skandalerna har också fått EU att skruva upp tempot i kampen mot penningtvätt, skriver Sanctions.io. Det nya AML‑paketet och den kommande tillsynsmyndigheten AMLA pressar bankerna att agera snabbare och hårdare. Resultatet märks redan: fler konton stängs, fler kunder nekas och bankerna väljer ofta att överreagera hellre än att riskera att missa en varningssignal — något Realtid rapporterat om de senaste veckorna.
Danske Bank – 200 miljarder euro genom Estland
Danske Banks estniska filial blev navet i ett av historiens största penningtvättsupplägg. Mellan 2007 och 2015 passerade runt 200 miljarder euro i misstänkta transaktioner från Ryssland och andra tidigare Sovjetstater.
Interna varningar nådde ledningen, men åtgärderna uteblev. När skandalen briserade föll bankens förtroende ihop på rekordtid.
HSBC – karteller och sanktionerade kunder
HSBC erkände 2012 att banken låtit mexikanska drogkarteller och sanktionerade aktörer föra över hundratals miljoner dollar.
Bristande interna kontroller för att upptäcka misstänkta transaktioner gjorde att varningarna aldrig fångades upp. Banken var tvungna att betala 1,9 miljarder dollar i böter och fick acceptera flera års extern övervakning.
1MDB – miljarderna som försvann
Malaysias statliga utvecklingsfond plundrades på över 4,5 miljarder dollar. Pengarna användes till lyxfastigheter, konst och filmproduktion.
Banker som Goldman Sachs drogs in och tvingades betala rekordböter. Skandalen skakade hela Malaysias politiska system.
Wirecard – fintechstjärnan som imploderade
När tyska Wirecard kollapsade 2020 saknades 1,9 miljarder euro. Bakom fasaden fanns skalbolag, luftaffärer och transaktioner via högriskpartners.
Fallet blev en symbol för hur snabbt en hajpad fintech kan falla när tillsynen inte hänger med.
Swedbank – Baltikumspåret som nådde Sverige
Efter att Danske Bank avslöjades upptäcktes att även Swedbank hanterat stora volymer misstänkta transaktioner i Estland. Bristande kundkännedom och interna varningar som aldrig nådde styrelsen ledde till miljardböter och omfattande ledningsavgångar.
