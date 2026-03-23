Smuggling av lastbilar för miljoner till Ryssland

Utredningsledare Sanna Kuparinen vid den finska tullen uppger att misstankarna rör exportdeklarationer för 135 lastbilar och 29 släpvagnar med ett uppskattat värde på 17 miljoner euro.

Och att fordonen i verkligheten stannade i Ryssland trots att de deklarerats som transitgods via Kazakstan eller Turkiet, det rapporterar Yle.

Kan ge upp till fyra års fängelse

Företagaren, född 1971, greps den 16 mars och är enligt Yles uppgifter huvudmisstänkt i ärendet. Han nekar till brott. Två anställda är också misstänkta.

Export av lastbilar och släpvagnar till Ryssland har varit förbjudet sedan april 2022, och brotten kan ge fängelse i upp till fyra år.

Köparen ska ha varit ett turkiskt bolag vars ägare och chef är bosatt i Moskva. Transportbolaget Idän Liikenteenvälitys IL oy, som grundades 1996, har haft dotterbolag i Ryssland och dess ägare talar ryska. Yle granskade bolaget redan 2023, då ett tiotal fordon kunde spåras till Ryssland.

Den finska tullen utreder också om samme företagare kan ha varit inblandad i olaglig export av 558 lastbilar och 45 släpvagnar från tolv EU-länder, med ett sammanlagt värde på 79 miljoner euro.

”Omfattningen är betydande, och här handlar det bara om export via Finland”, säger Kuparinen till Yle.