En finländsk transportföretagare från Villmanstrand har häktats misstänkt för att ha smugglat hundratals lastbilar till Ryssland i strid med EU:s sanktioner.
Smuggling av lastbilar för miljoner till Ryssland
Utredningsledare Sanna Kuparinen vid den finska tullen uppger att misstankarna rör exportdeklarationer för 135 lastbilar och 29 släpvagnar med ett uppskattat värde på 17 miljoner euro.
Och att fordonen i verkligheten stannade i Ryssland trots att de deklarerats som transitgods via Kazakstan eller Turkiet, det rapporterar Yle.
Kan ge upp till fyra års fängelse
Företagaren, född 1971, greps den 16 mars och är enligt Yles uppgifter huvudmisstänkt i ärendet. Han nekar till brott. Två anställda är också misstänkta.
Export av lastbilar och släpvagnar till Ryssland har varit förbjudet sedan april 2022, och brotten kan ge fängelse i upp till fyra år.
Köparen ska ha varit ett turkiskt bolag vars ägare och chef är bosatt i Moskva. Transportbolaget Idän Liikenteenvälitys IL oy, som grundades 1996, har haft dotterbolag i Ryssland och dess ägare talar ryska. Yle granskade bolaget redan 2023, då ett tiotal fordon kunde spåras till Ryssland.
Den finska tullen utreder också om samme företagare kan ha varit inblandad i olaglig export av 558 lastbilar och 45 släpvagnar från tolv EU-länder, med ett sammanlagt värde på 79 miljoner euro.
”Omfattningen är betydande, och här handlar det bara om export via Finland”, säger Kuparinen till Yle.
Sanktionsöverträdelser sker hela tiden
Sanktionskringgåendet är inte begränsat till fordon. I Polen greps förra veckan sex personer, fyra belarusier och två polacker, misstänkta för försök att smuggla tillverkningsutrustning för integrerade kretsar till Ryssland via Belarus, rapporterar Reuters.
Utrustningen kan användas vid tillverkning av attackdrönare, och det var den polska tullmyndigheten KAS som inledningsvis stoppade försöket.
De sex är åtalade bland annat enligt den lag från april 2022 som kriminaliserar stöd till Rysslands aggression mot Ukraina.
Tre av dem sitter i häkte, medan tre släppts mot borgen med utreseförbud. Den som döms för brott mot lagen riskerar minst tre års fängelse.
Ryssland är beroende av importerade komponenter för sin drönartillverkning och har använt dessa vapen såväl mot militära mål som mot civil infrastruktur och bostadsområden i Ukraina.
Smuggling i stor skala av spannmål
Parallellt fortsätter Ryssland att smuggla ut produkter som belagts med sanktioner.
Bland exporterar man ukrainskt spannmål från ockuperade områden. Enligt en granskning av Bellingcat har fartyget Irtysh, under rysk flagg, fraktat spannmål från hamnen i Sevastopol på Krim till Huthikontrollerade Jemen.
Med AIS-transponderarna avstängda under transporterna för att undvika spårning. Ytterligare två fartyg, Matros Pozynich och Zafar, identifierades med sina AIS-system avslagna vid Avlita-spannmålsterminalen i Sevastopol.
Hamnen och terminalen är belagda med europeiska, brittiska och amerikanska sanktioner.
FN:s inspektionsmekanism UNVIM inspekterade Irtysh i Djibouti men uppger att dess mandat är begränsat till att kontrollera efterlevnaden av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om Jemen – inte att blockera fartyg baserat på nationella eller regionala sanktioner.