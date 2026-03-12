Handelsbankens arbete mot penningtvätt granskas av FI

Läs mer:

Undersökningen gäller perioden 11 mars 2025 till 11 mars 2026. Den är en del av FI:s prioriterade tillsyn under 2026, som syftar till att förhindra att det finansiella systemet utnyttjas för brott eller finansiering av terrorism.

”Banker måste ha god kännedom om sina kunder och deras affärer för att kunna stoppa penningtvätt”, säger Petra Bonderud, enhetschef för Riskanalys, Penningtvättstillsyn på FI i ett pressmeddelande.

Särskilt fokus läggs på företagskunder, eftersom kriminella nätverk ofta använder företag som plattformar för brott, enligt information från Finanspolisen och Ekobrottsmyndigheten. FI ska nu bedöma om Handelsbanken lever upp till de krav som penningtvättsregelverket ställer på riskbedömning och kundkännedom.

Resultatet av granskningen väntas ge vägledning för hur banker och andra finansföretag kan förbättra sina rutiner och minska risken för att brottsvinster tvättas genom det finansiella systemet.

Kunder kan drabbas när banker skärper kontroller

Antalet misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism har ökat i Sverige. 2023 rapporterades 56 136 misstänkta fall, en ökning med nästan 25 procent jämfört med året innan. 2024 steg siffran till 61 340.

För att minska riskerna har myndigheterna därför skärpt tillsynen av bankerna de senaste åren. Banker granskas noggrannare och kan få varningar eller böter om reglerna inte följs. Som följd kontrollerar många banker varje kund extra noga.

Tidigare artiklar från Realtid har visat att kunder ibland drabbas hårt när banker stänger konton eller spärrar BankID, i takt med att kraven på dem ökar för att motverka penningtvätt. Finansinspektionen har också påpekat att banker i vissa fall avslutar konton för snabbt utan att först pröva andra lösningar. Det är en svår balansgång: att komma åt brottslighet utan att sätta kunden i en svår situation – utan konto och BankID.

