Bankerna behöver tydligare vägledning – annars fortsätter kunder drabbas

Gabriella Bussien, vd för Trapets, poängterar att det är viktigt att lyfta fram orsaken till problemet: brist på vägledning.

KOMMENTAR – Kritiken mot bankerna är förståelig, men de har ett svårt uppdrag. De ska både skydda det finansiella systemet från penningtvätt och säkerställa att företag och privatpersoner har tillgång till grundläggande banktjänster. Den vanligaste frågan vi på Trapets får av våra kunder är: ”hur ska vi tolka regelverket?”.

Det är en tydlig fingervisning om var problemet ligger. Banker förväntas göra egna riskbedömningar, definiera vad som utgör hög risk och avgöra hur långt kundkännedomen behöver gå. Vad de däremot inte får är tydlig vägledning, konsekvent tillsyn och en realistisk förståelse för hur komplex den finansiella infrastrukturen faktiskt är.

Bankerna hanterar ett växande problem

Antalet rapporter ökar: 2023 rapporterades 56 136 misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket var en ökning med nästan 25 procent från året innan. 2024 var siffran uppe i 61 340, en ökning med drygt 9 procent jämfört med 2023. Men det är svårt att veta vad som är hönan och ägget.

Är bankerna mer vaksamma eller har brottsligheten och misstänkt aktivitet stigit?

Felbedömda transaktioner riskerar att leda till sanktioner och regulatoriska konsekvenser. Under det senaste decenniet har tillsynen kopplad till penningtvättsregelverk intensifierats, och både storleken och frekvensen av sanktioner mot finansiella institutioner har ökat.

Det kan resultera i att banker i brist på bättre strategier kontrollerar varenda kund, och därmed uppstår ilska, ryktesspridning och i värsta fall tappade kunder. Förtroendet för banken skadas – trots att intentionen är att skapa säkerhet.