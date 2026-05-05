Kampen mot penningtvätt: ”Regelverket drabbar många oskyldiga”

Trots strängare lagstiftning och bankernas massiva investeringar i kontrollsystem hittar de kriminella nätverken ständigt nya vägar. Samtidigt hamnar helt vanliga privatpersoner och företagare i kläm när bankernas algoritmer slår till.

Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid, konstaterar att penningtvättsreglerna har genomgått en dramatisk skärpning sedan Baltikum-krisen. Men även om kontrollerna blivit fler, menar forskare att de kriminella pengarna i stor utsträckning bara byter kanal.

”Huvudtesen är att penningtvättarna och de kriminella pengarna hittar andra vägar bortom de traditionella banksystemen”, säger Edvard Lundkvist.

En av de mest kännbara konsekvenserna av de rigorösa regelverken är att privatpersoner som inte begått några brott drabbas. Bankernas rädsla för att göra fel och drabbas av sanktioner leder till att de hellre spärrar för säkerhets skull än att riskera att missa en misstänkt transaktion.

”Det drabbar väldigt många oskyldiga och det blir väldigt bisarra situationer. Det finns folk som har blivit vräkta eller blivit av med sina företag för att man stängs ute från det finansiella systemet utan att ha begått brott”, förklarar Lundkvist.

Myndigheternas sena respons

Trots att bankerna lägger enorma resurser på compliance och efterlevnad, vittnar personer inom finanspolisen om att deras arbete ofta försvåras av tidsfaktorn. När ett ärende väl når myndigheternas bord har pengarna i många fall redan lämnat systemet. Det skapar en obalans där laglydiga medborgare kontrolleras hårt medan de stora kriminella flödena fortsätter att sippra igenom.

För att komma till rätta med de negativa bieffekterna föreslås nu en kombination av bibehållna hårda krav och bättre service. Finansmarknadsministern och företrädare för branschen har lyft behovet av att bankerna måste kunna lösa felaktiga spärrar snabbare genom en utbyggd kundtjänst.

”Man behöver kombinera hårda regler med en väldigt utbyggd kundtjänst som snabbt kan lösa de här ärendena där det faktiskt blir fel”, säger Lundkvist.

Framtida regelförändringar

Finansinspektionen arbetar för närvarande med förslag som ska göra systemet mer rättssäkert. Bland annat diskuteras möjligheten för kunder att få en varning innan ett konto spärras helt. Bankerna själva efterfrågar också tydligare riktlinjer för att undvika de mest extrema konsekvenserna för oskyldiga.

Utvecklingen går nu mot ett mer förfinat system där fokus ligger på att behålla pressen mot den organiserade brottsligheten utan att låta vanliga bankkunder betala priset i form av ekonomiskt utanförskap.