Premiumresor trotsar krisen – miljardbolaget växer när andra bromsar

Premium – men inte för alla

Premiumresor har haft medvind länge. Frågan är om det finns en gräns.

Blums svar är tydligt: differentiering slår volym.

”Vi är inte mellanmjölk. Det handlar om att ge det där extra – personlig service, kuratering och att faktiskt ha testat det vi säljer.”

Diskussionen om var lönsamheten finns är inte ny. Pandox bortgångna grundare och vd Anders Nissen har tidigare argumenterat för att den bästa affären ligger strax under absolut lyx. Blum nyanserar bilden.

”Det beror på vad du vill vara. Historiskt har det varit lönsamt att ligga precis under femstjärnigt. Men tydlighet i erbjudandet är viktigare än exakt nivå.”

De allra rikaste kunderna finns redan i portföljen. Vad de gör? Allt från jorden runt-resor till expeditioner – och i ett fall även en resa ut i rymden.

Personlig service och skräddarsydda upplevelser driver premiumresandet vidare trots orolig omvärld.

Oberäknelig värld – stabil efterfrågan

Minnet av pandemin finns kvar som ett slags kollektivt trauma i resebranschen. Från full fart till totalstopp på några veckor.

Blum vill inte spekulera i ett nytt sådant scenario när det gäller kriget i Mellanöstern och den pågående bränslekrisen, men konstaterar att osäkerheten är konstant.

”Det är en oberäknelig värld. Vi får anpassa oss.”

Trots det fortsätter kunderna att boka – särskilt i premiumsegmentet där marginalerna är högre och lojaliteten större.

Expeditionsresor på Svalbard lockar en publik som hellre jagar upplevelser än solstolar.

Destinationen: kallt, dyrt – och fullbokat

Om vd:n själv får välja en destination i sommar är det långt från Medelhavet.

Svalbard.

”Det är helt fantastiskt.”

Här ingår isbjörnar, expeditionskryssningar och beväpnade guider när man går i land. Ingen klassisk charter, men desto mer upplevelse.

Och det är kanske där hela affären landar. Inte i priset, utan i känslan av att vara först, längst bort – och helst ensam.

