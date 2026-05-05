Premiumresor trotsar krisen – miljardbolaget växer när andra bromsar

Premiumresor fortsätter att trotsa konjunkturen. Samtidigt tornar nya risker upp sig i form av geopolitik och stigande bränslepriser. I Perfect Weekends tv-intervju med Charlotte Blum, vd för Unlimited Travel Group, framträder en bransch som både växer och balanserar på en tunn lina.
Unlimited Travel Group är i grunden en förvärvsmaskin. Strategin är enkel: köp små, nischade resebolag och låt dem växa under ett större paraply. Resultatet är en koncern med en omsättning runt en miljard kronor och en tydlig position i premiumsegmentet.
”Vi har affärsresor, lyxresor, expeditionskryssningar till Svalbard och Antarktis. Och skräddarsydda resor till platser som knappt finns på kartan”, säger Blum.
Bolaget är noterat på First North och enligt vd:n har marknaden belönat modellen. Aktien har utvecklats väl de senaste tre åren, även om hon är noga med att påpeka att det i slutändan alltid är marknaden som bestämmer.
Ett aktuellt exempel på strategin är köpet av Surfakademin – ett litet bolag med stark community och tydlig profil. Exakt när ett sådant förvärv når full lönsamhet är fortfarande oklart.
”Det är ett nytt segment för oss. Men vi ser potentialen i målgruppen och produkten.”
Premiumresor har haft medvind länge. Frågan är om det finns en gräns.
Blums svar är tydligt: differentiering slår volym.
”Vi är inte mellanmjölk. Det handlar om att ge det där extra – personlig service, kuratering och att faktiskt ha testat det vi säljer.”
Diskussionen om var lönsamheten finns är inte ny. Pandox bortgångna grundare och vd Anders Nissen har tidigare argumenterat för att den bästa affären ligger strax under absolut lyx. Blum nyanserar bilden.
”Det beror på vad du vill vara. Historiskt har det varit lönsamt att ligga precis under femstjärnigt. Men tydlighet i erbjudandet är viktigare än exakt nivå.”
De allra rikaste kunderna finns redan i portföljen. Vad de gör? Allt från jorden runt-resor till expeditioner – och i ett fall även en resa ut i rymden.
Oberäknelig värld – stabil efterfrågan
Minnet av pandemin finns kvar som ett slags kollektivt trauma i resebranschen. Från full fart till totalstopp på några veckor.
Blum vill inte spekulera i ett nytt sådant scenario när det gäller kriget i Mellanöstern och den pågående bränslekrisen, men konstaterar att osäkerheten är konstant.
”Det är en oberäknelig värld. Vi får anpassa oss.”
Trots det fortsätter kunderna att boka – särskilt i premiumsegmentet där marginalerna är högre och lojaliteten större.
Destinationen: kallt, dyrt – och fullbokat
Om vd:n själv får välja en destination i sommar är det långt från Medelhavet.
Svalbard.
”Det är helt fantastiskt.”
Här ingår isbjörnar, expeditionskryssningar och beväpnade guider när man går i land. Ingen klassisk charter, men desto mer upplevelse.
Och det är kanske där hela affären landar. Inte i priset, utan i känslan av att vara först, längst bort – och helst ensam.