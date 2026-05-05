SEB sänker tillväxtprognosen

Storbanken SEB:s ekonomer sänker Sveriges tillväxtprognos för 2026 till 2,6 procent, ned från 3,0 procent.

”Det är dock fortfarande en högre tillväxt än 2025 och vi håller även fast vid vår optimistiska prognos på 2,9 procent för tillväxten 2027”, skriver de i sin konjunkturrapport Nordic Outlook.

”Lågt inflationstryck och resursutnyttjande gör att Riksbanken höjer räntan först i slutet av 2027. Den regering som tillträder efter valet i höst kommer att konfronteras med en målkonflikt mellan ofinansierade reformer och budgetunderskott”, tillägger de.