Den amerikanska bank- och kreditkortsjätten Capital One uppger att de stängt över 300 bankkonton kopplade till Trump Organization. Uppgifterna framkommer i bankens senaste domstolsinlaga, där banken begär att domstolen ska avvisa Trump Organizations reviderade stämningsansökan.
Capital One stängde över 300 konton kopplade till Trump Organization
I nya domstolshandlingar skriver Capital One att beslutet att stänga kontona fattades efter en intern utredning. Bankens AML-experter analyserade då transaktionsmönster kopplade till Trump Organization.
Enligt Capital One flaggade utredningen flera avvikande och riskfyllda transaktionsflöden. Det ledde till att banken avslutade över 300 konton i mars 2021. Banken uppger att kontostängningarna byggde på AML-relaterade riskbedömningar och inte innebar någon anklagelse om penningtvätt.
Capital One beskriver i inlagan att granskningen pågick under flera månader. Banken uppger att åtgärden var i linje med dess skyldigheter enligt federal tillsyn. Den avfärdar samtidigt påståenden om politiska motiv och menar att dokumentationen visar att beslutet var riskbaserat.
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Trump Organization: Kontostängningarna var politiskt motiverade
Trump Organization är Donald Trumps familjeägda företagsgrupp, med verksamhet inom fastigheter, hotell, golfbanor och licensaffärer. Koncernen består av hundratals bolag och har under många år varit föremål för både civilrättsliga och finansiella granskningar.
2025 stämde Trumps bolag Capital One. Bolaget hävdade att banken agerade av politiska skäl och ville framstå som ”woke” efter stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021.
Capital One avvisar anklagelserna och skriver i sin senaste inlaga att påståendena om politiska motiv är missvisande och bygger på lösryckta citat som inte återger hela sammanhanget i de dokument som lämnats in till domstolen.
Domstolen har redan avvisat två versioner av stämningen, men gett Trump Organization möjlighet att lämna in en ny. Capital One begär nu att även den senaste versionen ska avvisas.
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Capital One: Samma process för alla kunder
CNBC beskriver det som första gången en större amerikansk bank offentligt uppger att penningtvättsrelaterade riskbedömningar låg bakom beslut att avsluta konton kopplade till Trump Organization.
Banken betonar att kontostängningar av denna typ är ovanliga men inte unika, och att de följer samma process oavsett kundens profil eller politiska ställning.
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Trump har kritiserat banker för så kallad debanking
CNBC noterar att Donald Trump under sin andra presidentperiod har kritiserat banker som stänger kundkonton. Han har uppmanat till hårdare reglering av så kallad ”debanking”.
Redan under Trumps första presidentperiod hamnade han i en rättslig konflikt med Capital One och Deutsche Bank. 2019 stämde Trump de två bankerna för att försöka stoppa utlämningen av finansiella handlingar till kongressen inom ramen för en utredning ledd av demokratiska ledamöter.
Deutsche Bank hade enligt tidigare rapportering identifierat vissa transaktioner som potentiellt riskfyllda, men banken förnekade uppgifterna om att varningar hade ignorerats.
Det nuvarande målet mot Capital One är en del av en längre konflikt mellan Trump-bolagen och flera stora banker, där frågor om risk, tillsyn och politisk påverkan återkommande står i centrum.
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