Capital One stängde över 300 konton kopplade till Trump Organization

I nya domstolshandlingar skriver Capital One att beslutet att stänga kontona fattades efter en intern utredning. Bankens AML-experter analyserade då transaktionsmönster kopplade till Trump Organization.

Enligt Capital One flaggade utredningen flera avvikande och riskfyllda transaktionsflöden. Det ledde till att banken avslutade över 300 konton i mars 2021. Banken uppger att kontostängningarna byggde på AML-relaterade riskbedömningar och inte innebar någon anklagelse om penningtvätt.



Capital One beskriver i inlagan att granskningen pågick under flera månader. Banken uppger att åtgärden var i linje med dess skyldigheter enligt federal tillsyn. Den avfärdar samtidigt påståenden om politiska motiv och menar att dokumentationen visar att beslutet var riskbaserat.

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Trump Organization: Kontostängningarna var politiskt motiverade

Trump Organization är Donald Trumps familjeägda företagsgrupp, med verksamhet inom fastigheter, hotell, golfbanor och licensaffärer. Koncernen består av hundratals bolag och har under många år varit föremål för både civilrättsliga och finansiella granskningar.

2025 stämde Trumps bolag Capital One. Bolaget hävdade att banken agerade av politiska skäl och ville framstå som ”woke” efter stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021.

Capital One avvisar anklagelserna och skriver i sin senaste inlaga att påståendena om politiska motiv är missvisande och bygger på lösryckta citat som inte återger hela sammanhanget i de dokument som lämnats in till domstolen.

Domstolen har redan avvisat två versioner av stämningen, men gett Trump Organization möjlighet att lämna in en ny. Capital One begär nu att även den senaste versionen ska avvisas.

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