På bara några dagar gick Leopold Aschenbrenner från att vara hyllat investeringsgeni – till att bli kritiserad och ifrågasatt.
Underbarnet satsade miljarder på AI – sedan rasade allt
Den amerikanska hedgefonden Situational Awareness har på kort tid blivit en av finansvärldens mest omtalade AI-investerare.
Fonden grundades 2024 av Leopold Aschenbrenner, tidigare AI-forskare på OpenAI, som då bara var 22 år gammal.
Hans uppmärksammade analyser om den artificiella intelligensens framtid lockade stora investerare, och fonden tog tidigt in omkring 100 miljoner dollar i kapital.
Påverkades av AI-fallet
Men nu har den drabbats av ett dramatiskt bakslag efter en snabb nedgång i AI-relaterade aktier.
Situational Awareness satsade nästan uteslutande på bolag som bedömdes gynnas av AI-utvecklingen. Investeringarna omfattade allt från halvledarföretag och datacenter till snabbväxande teknikstartups.
Samtidigt använde fonden omfattande belåning för att förstärka sina positioner, vilket bidrog till mycket höga avkastningssiffror när AI-aktierna steg kraftigt under 2025 och första halvåret 2026.
När marknaden därefter svängde förändrades situationen snabbt. Flera AI-aktier föll efter ökande tvivel kring hur snabbt tekniken kommer att förändra ekonomin.
Läs mer: AI skulle spara tid – i stället skapar den ”fabriker av utbrända”. Dagens PS
Trodde att AI skulle ersätta dem
Samtidigt begärde en av fondens största långivare, Goldman Sachs, att delar av lånen skulle återbetalas.
För att möta kraven tvingades Situational Awareness sälja tillgångar i ett högt tempo. Under drygt ett dygn avyttrades aktier till ett värde av omkring 20 miljarder dollar.
En stor del av innehaven bestod av omfattande positioner mot bolag som fonden tidigare räknat med skulle missgynnas av AI-utvecklingen, men vars aktier i stället utvecklats starkare än väntat. Adobe är ett exempel.
Läs mer: Kan AI lösa alzheimer-gåtan? ”Svårt att veta vad som är hajp”. Dagens PS
Citadel köpte upp aktierna
Flera potentiella köpare bedömde riskerna som alltför stora. Till slut gick hedgefonden Citadel in och köpte en betydande del av innehaven till rabatterade priser, vilket bidrog till att stabilisera situationen.
Vid början av juli uppgick fondens tillgångar till omkring 30 miljarder dollar. Efter den omfattande utförsäljningen återstår omkring 8 miljarder dollar.
En stor del av dessa består av onoterade innehav, bland annat i AI-bolaget Anthropic, vars framtida värde är svårare att fastställa än börsnoterade aktier.
I ett brev till investerarna har Aschenbrenner erkänt att det blev fel, och han ska nu inte längre använda lånade pengar för sina satsningar.
Läs mer: Forskare utvinner mineraler ur havsvatten – finns enorma mängder. Dagens PS