Underbarnet satsade miljarder på AI – sedan rasade allt

Den amerikanska hedgefonden Situational Awareness har på kort tid blivit en av finansvärldens mest omtalade AI-investerare.

Fonden grundades 2024 av Leopold Aschenbrenner, tidigare AI-forskare på OpenAI, som då bara var 22 år gammal.

Hans uppmärksammade analyser om den artificiella intelligensens framtid lockade stora investerare, och fonden tog tidigt in omkring 100 miljoner dollar i kapital.

Påverkades av AI-fallet

Men nu har den drabbats av ett dramatiskt bakslag efter en snabb nedgång i AI-relaterade aktier.

Situational Awareness satsade nästan uteslutande på bolag som bedömdes gynnas av AI-utvecklingen. Investeringarna omfattade allt från halvledarföretag och datacenter till snabbväxande teknikstartups.

Samtidigt använde fonden omfattande belåning för att förstärka sina positioner, vilket bidrog till mycket höga avkastningssiffror när AI-aktierna steg kraftigt under 2025 och första halvåret 2026.

När marknaden därefter svängde förändrades situationen snabbt. Flera AI-aktier föll efter ökande tvivel kring hur snabbt tekniken kommer att förändra ekonomin.

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