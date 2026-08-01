Rekordbränder och naturförlust – ECB varnar för en ekonomisk chock

Klimatkrisen och den snabba förlusten av naturresurser håller på att bli en central fråga för Europas finansiella stabilitet. Det konstaterar Frank Elderson, ledamot i ECB:s direktion och ansvarig för tillsynen av eurozonens största banker.



Han pekar på att ekonomin bygger på naturens ekosystem, alltifrån från vattenförsörjning och energiproduktion till tillgång till livsmedel och skydd mot översvämningar. De försvagas nu oroande snabbt.

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Bränderna visar systemrisken

De rekordbränder som nu slår mot Frankrike och Spanien visar hur extremväder snabbt kan förvandlas till breda ekonomiska chocker, skriver The Guardian.



Förstörda hem och företag innebär ekonomiska förluster. Till det läggs högre försäkringspremier och stigande priser som en följd av ökade risker.

Elderson menar att bränderna inte längre är isolerade katastrofer. De är en del av ett mönster där klimatförändringar påverkar allt från försörjningskedjor till inflation och bankernas riskexponering.

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