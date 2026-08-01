Rekordbränder och extremvärme visar hur klimatkrisen snabbt förvandlas till en ekonomisk systemkris. Nu varnar ECB för att förstörda ekosystem kan slår hår mot Europas finansiella stabilitet.
Rekordbränder och naturförlust – ECB varnar för en ekonomisk chock
Klimatkrisen och den snabba förlusten av naturresurser håller på att bli en central fråga för Europas finansiella stabilitet. Det konstaterar Frank Elderson, ledamot i ECB:s direktion och ansvarig för tillsynen av eurozonens största banker.
Han pekar på att ekonomin bygger på naturens ekosystem, alltifrån från vattenförsörjning och energiproduktion till tillgång till livsmedel och skydd mot översvämningar. De försvagas nu oroande snabbt.
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Bränderna visar systemrisken
De rekordbränder som nu slår mot Frankrike och Spanien visar hur extremväder snabbt kan förvandlas till breda ekonomiska chocker, skriver The Guardian.
Förstörda hem och företag innebär ekonomiska förluster. Till det läggs högre försäkringspremier och stigande priser som en följd av ökade risker.
Elderson menar att bränderna inte längre är isolerade katastrofer. De är en del av ett mönster där klimatförändringar påverkar allt från försörjningskedjor till inflation och bankernas riskexponering.
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ECB kartlägger naturens kreditrisker
ECB har därför startat ett arbete för att kartlägga hur naturrelaterade risker kan slå mot bankernas balansräkningar. Senare i år kommer centralbanken publicera en analys av hur olika ”degraderingsvägar” för ekosystem kan översättas till kreditförluster i eurozonens banksystem.
Det är ett av de första större försöken från en centralbank att modellera sambandet mellan försämringar i naturens ekosystem och finansiell stabilitet.
Elderson betonar att naturrelaterade risker är mer komplexa än enskilda extremväderhändelser. Beroendet av naturen är brett, ofta indirekt och svårt att fånga i traditionella riskmodeller.
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Europa tar ledningen när USA backar
Samtidigt har motståndet mot klimat- och naturrelaterad riskhantering ökat i USA under Donald Trumps ledning. När USA lämnat det globala centralbanksnätverket NGFS är det nu Europa som driver arbetet vidare.
Elderson, som var med och grundade nätverket, konstaterar att bankerna själva ser frågan som affärskritisk.
”Förstör du naturen, förstör du grunden som våra ekonomier vilar på,” säger han.
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