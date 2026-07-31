Fastighetsbolaget SBB har pantsatt drygt 60 procent av sina aktier i dotterbolaget Sveafastigheter. Det framgår av en insynsrapportering den 29 juli, rapporterar EFN. Totalt rör det sig om 78,5 miljoner av bolagets 124,3 miljoner aktier, motsvarande drygt 63 procent av SBB:s innehav.
SBB:s drag under skuldfällan: Pantsätter Sveafastigheter
SBB:s vd Leiv Synnes förklarar upplägget med att bolaget har en kreditfacilitet som möjliggör lån mot aktier. Enligt honom hade SBB vid halvårsskiftet ingen belåning på de aktuella innehaven.
”Vi har möjlighet att pantsätta aktier, tex PPI, Klarabo, Arlandastad, Sveafastigheter, Heba, JM, Studentbostäder”, uppger Synnes till EFN.
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Han beskriver att faciliteten ”skapar likviditetsmöjligheter och finansiell flexibilitet”.
Långsiktigt ska skulderna minska genom att bolaget avyttrar innehav som inte räknas som kärnverksamhet.
Synnes pekar bland annat på lånet till Nordiqus och de fastigheter som färdigställs inom SBB Development.
Skuldförfall pressar likviditeten
Pantsättningen sker mot bakgrund av SBB:s ansträngda likviditet.
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Analyshuset Pareto har slagit fast att likviditeten förblir bolagets största utmaning. SBB står inför skuldförfall på 5,7 miljarder kronor under tredje kvartalet 2026, och enligt Pareto behöver bolaget sälja tillgångar i förväg för att säkra likviditet.
Vid det tillfället uppgick SBB:s likviditet, exklusive Sveafastigheter, till omkring 1,5 miljarder kronor. Synnes har samtidigt försvarat den höga belåningen och pekat på de möjligheter som följer.
Miljardförfall väntar under året
Sett över hela 2026 väntas låneförfallen bli betydande.
Enligt Placera rör det sig om nära 12,7 miljarder kronor, varav omkring 8 miljarder är kopplat till SBB och resterande del till Sveafastigheter. SBB:s ägarandel i Sveafastigheter uppgår till 58,5 procent, med ett fastighetsvärde om cirka 47 miljarder kronor.
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Sveafastigheter knoppades av från SBB och börsnoterades på First North i oktober 2024.
Sedan dess har bolaget varit centralt i SBB:s arbete med att stärka kassan, bland annat genom det planerade samgåendet med Klarabo.