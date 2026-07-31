SBB:s drag under skuldfällan: Pantsätter Sveafastigheter

SBB:s vd Leiv Synnes förklarar upplägget med att bolaget har en kreditfacilitet som möjliggör lån mot aktier. Enligt honom hade SBB vid halvårsskiftet ingen belåning på de aktuella innehaven.

”Vi har möjlighet att pantsätta aktier, tex PPI, Klarabo, Arlandastad, Sveafastigheter, Heba, JM, Studentbostäder”, uppger Synnes till EFN.

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Han beskriver att faciliteten ”skapar likviditetsmöjligheter och finansiell flexibilitet”.

Långsiktigt ska skulderna minska genom att bolaget avyttrar innehav som inte räknas som kärnverksamhet.

Synnes pekar bland annat på lånet till Nordiqus och de fastigheter som färdigställs inom SBB Development.

Skuldförfall pressar likviditeten

Pantsättningen sker mot bakgrund av SBB:s ansträngda likviditet.

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Analyshuset Pareto har slagit fast att likviditeten förblir bolagets största utmaning. SBB står inför skuldförfall på 5,7 miljarder kronor under tredje kvartalet 2026, och enligt Pareto behöver bolaget sälja tillgångar i förväg för att säkra likviditet.

Vid det tillfället uppgick SBB:s likviditet, exklusive Sveafastigheter, till omkring 1,5 miljarder kronor. Synnes har samtidigt försvarat den höga belåningen och pekat på de möjligheter som följer.