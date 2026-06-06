Bankerna stänger konton – nu ingriper FI

FATF: ”Stängda konton kan motverka arbetet mot penningtvätt”

Financial Action Task Force (FATF) har sedan 2016 varnat för att felaktiga kontostängningar kan få motsatt effekt än vad bankerna avser. När konton stängs försvinner insynen i transaktionerna, och människor tvingas använda mindre reglerade eller helt oreglerade betalningskanaler.



Europeiska bankmyndigheten (EBA) konstaterar att detta leder till ”ökad användning av oreglerade kanaler” och ”minskad transparens i transaktioner”, vilket i sin tur kan öka riskerna för penningtvätt.



FATF beskriver samma mönster och varnar för att omfattande kontostängningar kan öka riskerna i det finansiella systemet genom att transaktioner flyttas bort från spårbara kanaler.

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Bankerna pressas från två håll

I promemorian framhåller FI att bankerna står inför allt hårdare krav i arbetet mot penningtvätt. Regelverket har skärpts successivt, och brister kan leda till omfattande sanktioner.



För bankerna innebär det att felbedömningar riskerar att bli mycket kostsamma — både ekonomiskt och reputationsmässigt.

Att motverka penningtvätt kan i praktiken innebära att stänga konton. Det sker när banken bedömer att riskerna är för höga. Det kan också ske om kunden inte lämnar tillräcklig information.

Samtidigt konstaterar FI att en förhöjd risk för penningtvätt inte automatiskt innebär att ett konto ska nekas eller avslutas.

I en intervju med Realtid i maj förklarade finansinspektionens avdelningschef Mithra Sundberg hur bankernas dubbla skyldigheter att erbjuda konsumenter ett betalkonto och samtidigt motverka att deras tjänster används för penningtvätt krockar.



”Det vi vill att bankerna ska göra är att ta enskilda beslut och titta på varje enskilt fall och se om det finns riskreducerande åtgärder som är tillräckliga istället för att stänga eller neka ett konto”, sa hon.

Vinstintressen får inte gå före skyldigheten att utreda

I en intervju med Realtid tidigare i år betonar finansmarknadsminister Niklas Wykman, att bankerna inte får låta vinstintressen gå före skyldigheten att göra ordentliga utredningar. Bankernas arbete mot penningtvätt ska vara riskbaserat — inte rutinmässigt, och inte drivas av kostnadsbesparingar.

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Vad vägledningen ska klargöra

FI vill ge bankerna tydligare ramar för hur de ska tillämpa kontraheringsplikten. Myndigheten vill också klargöra vilka riskreducerande åtgärder som kan användas innan ett konto nekas eller avslutas.

En central del av arbetet blir att klargöra vad som faktiskt räknas som ett betalkonto med grundläggande funktioner. FI beskriver frågan som särskilt viktig eftersom den ligger till grund för bankernas kontraheringsplikt.

När de nya reglerna kan börja gälla

FI planerar att inleda arbetet med den skriftliga vägledningen efter sommaren 2026. Enligt myndighetens preliminära tidsplan kan föreskrifterna skickas på remiss i början av 2027 och träda i kraft under andra halvåret samma år.

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