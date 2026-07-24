Stjärnåklagaren berättar: Så lurades staten av bankjättarna

Cum-Ex och Cum-Cum var inga enstaka snedsteg utan en etablerad affärsmodell inuti internationella investmentbanker. Det säger Anne Brorhilker, tidigare överåklagare i Köln och Tysklands mest omtalade skattebrottsutredare.
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Anne Brorhilker ledde under ett decennium de tyska förundersökningarna om Cum-Ex, en av de största skatteskandalerna i historien.
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2024 lämnade hon åklagarmyndigheten för att bli verksamhetschef på intresseorganisationen Bürgerbewegung Finanzwende.
Hon beskriver nu i en interjvu med Focus Money upplägget som en medvetet organiserad vilseledning, där aktier flyttades runt utdelningsdagen enligt förhandsöverenskommelser mellan de inblandade.
Så fungerade upplägget
Vid Cum-Ex-affärer sköts aktier fram och tillbaka mellan olika parter runt avstämningsdagen, med (”cum”) och utan (”ex”) rätt till utdelning. Målet var att kapitalinkomstskatt som betalats in en gång skulle återbetalas till flera parter.
Cum-Cum handlade i stället om att kringgå kapitalinkomstskatten för utländska investerare, genom att aktier tillfälligt flyttades till en inhemsk bank som kunde begära tillbaka skatten och slussa vinsten vidare mot en avgift.
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Skadan uppskattas till omkring tio miljarder euro för Cum-Ex och 28,5 miljarder för Cum-Cum, baserat på beräkningar av Christoph Spengel, professor vid universitetet i Mannheim.
Härvan har förgreningar långt utanför Tyskland. Dagens PS skrev 2023 att razzior genomförts mot ett dussintal internationella banker och att över 1 800 personer var misstänkta enbart i Tyskland.
Även svenska SEB utsattes för en razzia i Tyskland efter misstankar om skatteflykt.
”Hela avdelningar var specialiserade”
I intervjun avfördare Brorhilker bilden av ett fåtal svarta får. I bankernas strukturer fanns hela avdelningar som specialiserat sig på affärer vars vinst enbart härrörde från skatteeffekter, säger hon till Focus Money.
Det är där skandalen ligger, menar hon: ingen verklig handel bedrevs, pengarna tjänades på skattekassan, och inte i det fördolda, utan i en professionellt organiserad miljö.
Av handlingar och kronvittnesförhör framgick enligt henne att aktörerna kände till de straffrättsliga riskerna, men kalkylerade med att affärerna antingen inte skulle upptäckas eller avslutas med en snabb uppgörelse.
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Politiken hade samtidigt ingen fullständig bild. Därför söktes lösningen länge på fel ställe, enligt Brorhilker: lagstiftaren försökte täppa till luckor, trots att konstruktionerna var långt mer kriminella och arbetsdelade än så.
”Staten uppträder för svagt”
Hon riktar också skarp kritik mot myndigheternas förmåga. Det saknas personal, specialisering och samordning, och personalomsättningen gör att erfarenhet inte hinner byggas upp. Delstaternas it-system saknar gemensam åtkomst, vilket försvårar gemensamma analyser.
Det strukturella problemet är enligt Brorhilker att staten uppträder för svagt mot motparter med stora resurser.
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När stora advokatbyråer och välrustade försvarare sätter press hamnar myndigheterna under tids- och förväntningstryck, och frestelsen att gå minsta motståndets väg blir stor.
USA och Schweiz har hanterat frågan bättre, anser hon, bland annat genom offentliga senatsutfrågningar respektive omvänd bevisbörda.
Att hon själv bytte åklagarrollen mot en intresseorganisation förklarar hon med behovet av en motvikt till finanslobbyn, som enligt henne har stora resurser och stort inflytande över politiska beslut.
Ny tysk handlingsplan i 26 punkter
Bakgrunden är handlingsplanen mot skatte- och finansbrottslighet som finansminister Lars Klingbeil och justitieminister Stefanie Hubig presenterade den 16 juli.
Planen omfattar 26 punkter, enligt tyska tidningen taz. Bland dem finns ett gemensamt centrum mot skatte- och finansbrottslighet vid tullen, ett återinfört brottsrekvisit för grov skattebrottslighet, höjd maxstraffnivå för organiserad skattebrottslighet från tio till 15 års fängelse samt begränsad straffrihet vid självrättelse.
Tullen förstärks med omkring 1 500 nya tjänster i år, och åtgärderna väntas ge en miljard euro i merintäkter 2027, enligt tyska finansdepartementet.
Brorhilker känner sig bekräftad av planen, men betonar att orden nu måste följas av handling. Hennes eget nästa steg för Tyskland: snabbt genomförande, en slagkraftig enhet på federal nivå och att skattebrott inte längre behandlas mildare än andra grova brott.