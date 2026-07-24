Stjärnåklagaren berättar: Så lurades staten av bankjättarna

Anne Brorhilker ledde under ett decennium de tyska förundersökningarna om Cum-Ex, en av de största skatteskandalerna i historien.

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2024 lämnade hon åklagarmyndigheten för att bli verksamhetschef på intresseorganisationen Bürgerbewegung Finanzwende.

Hon beskriver nu i en interjvu med Focus Money upplägget som en medvetet organiserad vilseledning, där aktier flyttades runt utdelningsdagen enligt förhandsöverenskommelser mellan de inblandade.

Så fungerade upplägget

Vid Cum-Ex-affärer sköts aktier fram och tillbaka mellan olika parter runt avstämningsdagen, med (”cum”) och utan (”ex”) rätt till utdelning. Målet var att kapitalinkomstskatt som betalats in en gång skulle återbetalas till flera parter.

Cum-Cum handlade i stället om att kringgå kapitalinkomstskatten för utländska investerare, genom att aktier tillfälligt flyttades till en inhemsk bank som kunde begära tillbaka skatten och slussa vinsten vidare mot en avgift.

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Skadan uppskattas till omkring tio miljarder euro för Cum-Ex och 28,5 miljarder för Cum-Cum, baserat på beräkningar av Christoph Spengel, professor vid universitetet i Mannheim.

Härvan har förgreningar långt utanför Tyskland. Dagens PS skrev 2023 att razzior genomförts mot ett dussintal internationella banker och att över 1 800 personer var misstänkta enbart i Tyskland.

Även svenska SEB utsattes för en razzia i Tyskland efter misstankar om skatteflykt.