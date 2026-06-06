Det är för lindriga straff för penningtvättsbrott i Sverige. Det menar EU som vill ha en harmonisering mellan medlemsländerna.
EU till Sverige: Ni måste skärpa straffen för penningtvätt
Sverige får kritik från EU-kommissionen för brister i hur landet har genomfört unionens regler mot penningtvätt.
Kommissionen har nu inlett ett överträdelseärende.
Där kräver man att regeringen inom två månader redogör för hur lagstiftningen uppfyller EU krav eller vilka åtgärder som planeras.
Vill ha längre straff
Kritiken gäller den svenska lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt EU-kommissionen lever Sverige inte upp till direktivets bestämmelser om straffnivåer, skriver Dagens Industri.
I den svenska lagstiftningen är maxstraffet för vissa penningtvättsbrott två års fängelse, medan EU regelverk ställer krav på att allvarliga penningtvättsbrott ska kunna bestraffas med minst fyra års fängelse.
Syftet med direktivet är att harmonisera medlemsländernas lagstiftning och skapa en mer enhetlig bekämpning av penningtvätt inom EU.
Kommissionen ifrågasätter även om Sverige har uppfyllt sina skyldigheter att rapportera hur direktivet har införlivats i nationell lagstiftning.
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Fler länder kritiseras
Sverige är inte ensamt om att få kritik. Även Grekland och Luxemburg har fått formella underrättelser från Bryssel för brister i genomförandet av direktivet om bekämpning av penningtvätt.
Direktivet antogs 2018 och skulle enligt tidsplanen ha införlivats i medlemsländernas lagstiftning senast i december 2020. EU-kommissionen bedömer nu att de tre länderna inte fullt ut har genomfört regelverket.
Om Sveriges svar inte anses tillfredsställande kan ärendet gå vidare i EU överträdelseprocess.
I förlängningen kan det leda till att frågan prövas i EU-domstolen och att Sverige riskerar ytterligare åtgärder från unionen.
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