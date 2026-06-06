EU till Sverige: Ni måste skärpa straffen för penningtvätt

Sverige får kritik från EU-kommissionen för brister i hur landet har genomfört unionens regler mot penningtvätt.

Kommissionen har nu inlett ett överträdelseärende.

Där kräver man att regeringen inom två månader redogör för hur lagstiftningen uppfyller EU krav eller vilka åtgärder som planeras.

Vill ha längre straff

Kritiken gäller den svenska lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt EU-kommissionen lever Sverige inte upp till direktivets bestämmelser om straffnivåer, skriver Dagens Industri.

I den svenska lagstiftningen är maxstraffet för vissa penningtvättsbrott två års fängelse, medan EU regelverk ställer krav på att allvarliga penningtvättsbrott ska kunna bestraffas med minst fyra års fängelse.

Syftet med direktivet är att harmonisera medlemsländernas lagstiftning och skapa en mer enhetlig bekämpning av penningtvätt inom EU.

Kommissionen ifrågasätter även om Sverige har uppfyllt sina skyldigheter att rapportera hur direktivet har införlivats i nationell lagstiftning.

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