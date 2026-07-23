Storbankernas aktieägare har haft ännu ett starkt år, men efter halvårsrapporterna ligger värderingarna på nivåer som inte setts sedan 2021. Analytikerna samlas kring samma favorit, och samma sorgebarn.
Storbankerna krossar börsen – men en aktie kan man sälja
Samtliga fyra storbanker har i år gett en totalavkastning som är minst dubbelt så hög som börsens avkastningsindex SIXRX, som stigit 8 procent.
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Swedbank leder med 24 procent, följt av Handelsbanken på 19, SEB på 17 och Nordea på 16 procent.
Mottagandet av andrakvartalsrapporterna var ändå svalt.
Enligt Dagens industri krävdes tydliga överraskningar för att lyfta kurserna: SEB slog snittprognosen med 11 procent och steg 4 procent på rapportdagen, medan Handelsbanken bommade med 5 procent och föll nästan 4 procent.
Företagens kreditaptit tar fart
Den viktigaste ljuspunkten är enligt Di att företagen börjat låna igen.
Nordea och Swedbank ökade företagsutlåningen med 9 respektive 7 procent i årstakt, och Nordea pekar på att investeringsviljan drivs av strukturella omställningar inom AI, energi, försvar och infrastruktur. Provisionsnettot växte 8–14 procent, med Swedbank i topp.
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Samtidigt har mycket redan prisats in. Aktierna handlas nu till 12,6 gånger årets förväntade vinst, mot 11,4 gånger så sent som i maj – de högsta nivåerna sedan senhösten 2021. Di behåller ändå Nordea som favorit och adderar SEB efter kvartalets uppryckning.
Handelsbanken får återkommande säljstämplar
Bilden bekräftas av bankernas egna analytiker. Enligt Börskollen rankar Ålandsbanken Nordea högst, följt av SEB, DNB och Danske Bank. Nordea har höjt SEB till köp med riktkursen 220 kronor, medan Handelsbanken sänks till sälj med riktkurs 133 kronor, motiverat av svaga utlåningsvolymer, pressade räntemarginaler och ett för stort beroende av fastighetsrelaterad utlåning.
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Jefferies har bara en köprekommendation bland sex nordiska storbanker, och det är Nordea.
Mönstret är inte nytt. Redan i januari pekade flera experter ut Nordea som sektorns favorit, medan Swedbanks bankexpert Markus Sandgren avrådde från Handelsbanken på grund av svag tillväxt och lägre lönsamhet.
Att värderingarna stigit betyder inte nödvändigtvis att uppsidan är slut. Christer Gardell argumenterade i början av året för att bankerna fortfarande är billiga jämfört med försäkringsbolagen, som handlas kring p/e 22 trots snarlik kassaflödesprofil.