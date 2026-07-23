Storbankerna krossar börsen – men en aktie kan man sälja

Samtliga fyra storbanker har i år gett en totalavkastning som är minst dubbelt så hög som börsens avkastningsindex SIXRX, som stigit 8 procent.

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Swedbank leder med 24 procent, följt av Handelsbanken på 19, SEB på 17 och Nordea på 16 procent.

Mottagandet av andrakvartalsrapporterna var ändå svalt.

Enligt Dagens industri krävdes tydliga överraskningar för att lyfta kurserna: SEB slog snittprognosen med 11 procent och steg 4 procent på rapportdagen, medan Handelsbanken bommade med 5 procent och föll nästan 4 procent.

Företagens kreditaptit tar fart

Den viktigaste ljuspunkten är enligt Di att företagen börjat låna igen.

Nordea och Swedbank ökade företagsutlåningen med 9 respektive 7 procent i årstakt, och Nordea pekar på att investeringsviljan drivs av strukturella omställningar inom AI, energi, försvar och infrastruktur. Provisionsnettot växte 8–14 procent, med Swedbank i topp.

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Samtidigt har mycket redan prisats in. Aktierna handlas nu till 12,6 gånger årets förväntade vinst, mot 11,4 gånger så sent som i maj – de högsta nivåerna sedan senhösten 2021. Di behåller ändå Nordea som favorit och adderar SEB efter kvartalets uppryckning.